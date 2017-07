Un motociclista atropelló a dos nenas de 3 y 5 años por esquivar a un perro

La zona sudoeste de la ciudad fue testigo de un hecho llamativo, curioso, muy angustiante. Es que en la tarde del martes, un motociclista intentó esquivar a un perro que se le cruzó en el camino y en la peligrosa maniobra atropelló a dos nenas, de 3 y 5 años, quienes debieron ser trasladadas al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, con lesiones que afortunadamente no fueron de consideración.

De acuerdo al reporte de los agentes policiales que cubrieron el accidente, el inquietante episodio ocurrió en calle Garibaldi, a la altura del 5000. El conductor se trasladaba a bordo de una moto Honda Titán 150, y en el momento en que se le cruzó un perro, intentó esquivar el animal con un imprudente movimiento de manejo que lo llevó a perder la vertical del rodado, y en esa acción embistió a dos nenas que estaban caminando por la cuadra, sobre Garibaldi.

La escena llamó mucho la atención a todo el vecindario que se acercó a observar lo ocurrido. Los habitantes de la zona, cuando se iban acercando y enterando la mecánica de la maniobra, no lo podían creer. "Estas chicas pudieron terminar muertas. Es increíble que pase esto por no lastimar a un perro. El riesgo fue realmente muy grande", deslizaron algunas mujeres mayores que presenciaron lo sucedido, y no podían salir de su situación de incredulidad.

La imagen con la moto tirada en el suelo, y las dos niñas atropelladas, en primera instancia preocupaba e hizo pensar a los testigos ocasionales que podía tratarse de un hecho de mayor gravedad. Pero, por suerte, la colisión sólo provocó heridas de menor consideración, por lo que el panorama de recuperación es favorable, según confiaron familiares.

Las nenas atropelladas tienen 3 y 5 años y sufrieron lesiones menores, que no revistieron gravedad. De todas maneras, para seguir sus evoluciones más de cerca, una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (Sies) llevó a las pequeñas al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde los profesionales médicos les practicaron las tareas de asistencia necesarias.

Actuó por razones de jurisdicción la comisaría 19ª (bulevar Seguí 5300).