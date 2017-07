Un informe pericial de Bomberos hecha luz sobre luz sobre el incendio en el galpón de Monticas

Los Bomberos Zapadores presentaron esta mañana a la fiscal Juliana González, a cargo de la investigación, el informe pericial que realizaron a partir de las pruebas que colectaron en las instalaciones de la empresa de transporte ubicadas en Génova y Travesía, en la zona norte de la ciudad.





El informe da cuenta que el fuego "se produjo a través del contacto de elementos de llama libre (trapos, papeles encendidos, etc) con material de fácil combustibilidad dentro de los colectivos (tela de tapizados de asientos plástico, gomas, etc) entrando estos en ignición y propagándose producto del viento al resto de los coches".





Asimismo, indica que el incendió provocó "daños en 45 colectivos que se encontrarían todos en aparente desuso". Más allá de estos detalles la reseña no es concluyente respecto de las causas del incendio, es decir, si se produjo en forma accidental o fue producto de una mano negra, tal y como lo dejó flotando el jefe de Bomberos Zapadores, Daniel Cattaneo.





Fue él quien, la mañana siguiente al siniestro, aseguró en declaraciones a La Ocho que en la investigación "no se descarta ninguna hipótesis", y fue más allá: "Es el tercero o cuarto de los siniestros en esa empresa, con las mismas características, es sabido que hay material de combustión, pero es reiterado ya esto, con un mismo modus operandi, por eso se investiga".





incendio3.JPG Marcelo Bustamante / La Capital



Lo cierto es que la noche del 13 de julio los vecinos del garage de Monticas, empresa involucrada en la tragedia de la ruta 33 que el pasado febrero le costó la vida a 13 personas, escucharon varias explosiones y de inmediato vieron alzarse una oscura columna de humo. A los pocos minutos, los ómnibus ahí etacionados y las instalaciones estaban envueltas en llamss.





Fuentes cercanas a la investigación deslizaron que la hipótesis de que el incendió habría sido inciado de manera intencional cobró nueva fuerza a partir del informe pericial de los bomberos. No obstante, hasta que no se concluyan las pesquisas no se sabrá a ciencia cierta lo que sucedió y las consecuencias económicas que tendrá para la firma.