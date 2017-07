Trágico final para un hombre que volvía en bicicleta a su casa y fue atropellado por una 4x4

Un hombre murió esta noche tras ser atropellado por una camioneta Toyota 4x4 mientras llegaba a su casa en bicicleta, ubicada en la zona de quintas, en el extremo de la zona sudoeste de Rosario.

El accidente fatal ocurrió entrada la noche en las inmediaciones de Batlle y Ordoñez y la intersección con calle 2112, en la zona de quintas, al límite del barrio Tío Rolo.

Embed

Según testigos, la víctima (Andrés César Pastorino, de 53 años) fue embestido por una pick up, conducida por una mujer (Martha B. de 72 años), mientras llegaba a su casa en bicicleta tras una jornada de trabajo.

Mientras se investiga la mecánica de la colisión, la conductora dijo que "el conductor manejaba en zigzag porque estaba borracho". Sin embargo, otros vecinos, sostuvieron que la camioneta se desplazaba a "alta velocidad".

"Me enteré porque al ver que no venía, salí a la calle. Le pregunté a una vecina y me dijo que no lo había visto y me dijo que había un accidente. Entonces fui corriendo a verlo y ya estaba tapado", señaló sorprendido el hermano de la víctima a Canal 5, al tiempo que negó la versión de que su primogénito, con quien convivía, estuviera alcoholizado, porque, según él, no tomaba alcohol. .

"Dice que manejaba borracho, pero ahora en la autopsia va a saltar si realmente fue así", concluyó.

Se espera preinforme de autopsia y hay medidas en curso para determinar la luminosidad de la zona, relevamiento de cámaras de la zona, levantamiento de rastros y planimetría.

Interviene Gabinete Criminalistico PDI y Fiscal de Homicidios Culposos Mariana Prunotto.

La conductora de la camioneta quedó demorada para realización de pericias alcoholuria, alcoholemia y averiguación de antecedentes. Se le formó causa por homicidio culposo.