Tomás Abraham presenta hoy su nuevo libro "El deseo de Revolución" en Rosario

Tomás Abraham presentará su libro "El deseo de Revolución" en Rosario con una charla esta tarde desde las 19, en la Librería Técnica, Córdoba 981. El escritor analizó la situación social, el accionar del gobierno nacional, los últimos años del kirchnerismo , el caso Santiago Maldonado

El reconocido filósofo recorre en "El deseo de Revolución, reflexiones sobre autores como Sartre, Camus, Foucault, André Glucksmann, David Viñas, León Rozitchner, Juan Carlos Portantiero y Oscar del Barco.

"Macri va a terminar dignamente su mandato. Y será el primer gobierno no peronista que pueda hacerlo"

"Como decía Kant de la revolución francesa, no se mide por sus éxitos o fracasos, es una virtualidad permanente. La revolución es un acto sublime, despierta entusiasmo. Es un deseo y, como tal, no tiene fecha de vencimiento. Un deseo que insiste a pesar de la decepción, crea un problema que no se resuelve con la facilidad con la que Freud conjugó el principio de placer con el principio de realidad. Por eso este libro es una paradoja: pretende trazar el obituario de una insistencia deseante", reflexionó.

Abraham sintetiza la búsqueda que emprende en su nuevo trabajo filosófico, El deseo de revolución. "¿Qué sucede cuando el Gulag, la revolución cultural china y el fenómeno de la disidencia hacen eclosión y fisuran la idea de una lucha final que emancipa a la humanidad?", se pregunta.





"Durante el kirchnerismo tuvimos estos años pasados una estabilidad institucional a costa de la división del país"

Además Abraham habló del caso Santiago Maldonado, y fue crítico del accionar del Estado. "Observo un trato muy diferente ante la protesta social en el país. En Buenos Aires por ejemplo tenemos decenas de cortes por día, se negocia y se genera un caos a miles de personas. La respuesta ante esto es sumamente cauta. En cambio, ¿Cómo puede ser que en pleno desierto no se pueda contener, negociar y que se reprima a bala de plomo? ¿Cómo puede haber un trato tan desigual?", criticó.

"En Buenos Aires, en Capital Federal se acciona ante la protesta con guantes, y en otros lados donde no hay nada, se acciona a bala de plomo, a sangre ¿cuál es el criterio?", reiteró.

El pensador opinó sobre la gestión de Mauricio Macri y apuntó: "Creo que el presidente va a tener problemas con el denominado 'círculo rojo'. Argentina tiene una enorme crisis social y laboral. Es sumamente delicada la situación".

El escritor también se refirió a la situación de los últimos años del kirchnerismo: "Durante esa época hubo muchas voces silenciadas a favor de la reivindicación de la lucha armada de los '70. Tuvimos estos años pasados una estabilidad institucional a costa de la división del país. La guerra civil no es algo deseable para nosotros. El kirchnerismo pudrió el carácter de los argentinos", sentenció.

En ese sentido, agradeció que "este gobierno no persigue gente. Todo el resto está por verse. Este gobierno no es fanático. No baja línea a los gritos". Además, advirtió que "Macri va a terminar dignamente su mandato. Y será el primer gobierno no peronista que pueda hacerlo".

Abraham agregó: "Estoy mejor que con el kirchnerismo. El país está mejor desde el punto de vista institucional".