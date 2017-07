Supervisoras escolares reclaman en la Regional VI la falta de pago de viáticos

Las supervisoras de la Regional VI reclaman que les paguen en tiempo y forma los viáticos contemplados en el salario y que el Ministerio de Educación de Santa Fe les adeuda desde el año pasado. Ayer comunicaron que, ante los sucesivos reclamos y falta de respuesta oficial, realizarán las tareas de supervisión solo en la sede de la regional, sin salir a las escuelas.





Los supervisores de la Regional VI trabajan un día a la semana en la sede de esta dependencia de Educación y los cuatro días hábiles restantes recorriendo las escuelas. Para esa movilidad, está contemplado el pago de un viático a quienes se mueven a más de 30 km de la sede regional. Ese pago alcanza a una suma de 847 pesos (por cada jornada de recorrido) y es el que les adeudan del año pasado.





"No solamente está esta deuda de 2016 y lo que va de este año, sino que además el pago no se cumple como está establecido en el decreto 456/86 que es el pago con anterioridad. A algunas compañeras les adeudan como setenta mil pesos", aseguró una supervisora a La Capital. "Se han hecho los reclamos pero no tenemos respuestas", agregó.





La supervisora también describió condiciones laborales penosas, más si se considera la función clave que cumplen para la enseñanza y aprendizajes en todos los niveles: "No tenemos sillas suficientes, trabajamos con computadoras obsoletas y hay una para cada 30 personas, ponemos los celulares propios que están habilitados las 24 horas por cualquier cosa que pase en las escuelas y además nos deben los viáticos".





Además recordó que si, por ejemplo, un supervisor tiene sus escuelas a 29 km de la regional no cobra viáticos, como tampoco quienes recorren escuelas de la ciudad pero que entre sí implica recorrer mucho más que treinta kilómetros.





"Nos preguntamos ¿cómo se valora a nivel oficial la función del supervisor si estas son las condiciones laborales?", expresó la educadora.





Por otra parte, desde Amsafé provincial señalaron a este medio que se han realizado los reclamos del pago pendiente al Ministerio de Educación provincial.

Ayer el equipo de supervisores de la Regional VI se reunió y decidió mostrar su queja. A continuación el comunicado que dieron a conocer:

"Los/as supervisores/as de la Región VI nos reunimos en la Regional en el día de la fecha, preocupados/ as ante la falta de respuesta de las autoridades ministeriales a los sucesivos reclamos que se han venido realizando desde el año pasado referidos al cobro de viáticos, en tiempo y forma tal como lo establece el decreto 456/86 (capítulo 4, artículo 25), por esta razón hemos tomado la siguiente resolución: desarrollar las tareas supervisivas solo en la Regional durante 72 horas a partir de este lunes 24 de julio al miércoles 26 del corriente, donde evaluaremos la continuidad de la medida. Por consiguiente informamos que ante cualquier contingencia estaremos a vuestra disposición en la Regional VI".