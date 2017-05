Sorpresa en los investigadores por el hallazgo de siete mil pesos en el auto del taxista asesinado

El hallazgo de más de siete mil pesos y el hecho de que no le hayan robado la recaudación resultó un tanto extraño para los pesquisas que trabajan en el caso del taxista asesinado ayer a la tardecita en barrio Cura, más precisamente en la zona de Amenábar, entre Rodríguez y Callao.

"Es un caso extraño", admitió hoy el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, tras la reunión con las autoridades policiales y municipales. Y enseguida agregó: "El momento y el hecho de que huye y no le roban la recaudación, había hecho pocos viajes. Extrañas son todas las situaciones hasta que se sepa realmente que fue lo que sucedió".

En realidad a los pesquisas los que le llamó la atención fue no sólo el hecho de que no le hayan robado la recaudación, que no era mucha producto de que recién había realizado tres viajes desde que había tomado el turno, sino el hecho de haber encontrado siete mil pesos en el interior del vehículo y que solo se hayan llevado los dos celulares que tenía el taxista.

La mayor sorpresa tiene que ver con que ese dinero está muy lejos de ser la recaudación habitual de una jornada de trabajo.

Incluso una fuente señala, de manera extraoficial, que el monto encontrado en el auto es muy superior a los siete mil que se dieron a conocer oficialmente.