Sigue la polémica por el destino final de los residuos

La problemática de la higiene urbana en la ciudad sigue generando cortocircuitos entre el oficialismo y la oposición. La denuncia inicial del diputado provincial y candidato a concejal de Cambiemos, Roy López Molina, que señaló que a fin de año vence el contrato con el relleno sanitario de Ricardone y no hay alternativas superadoras más que volver a renovar, tuvo una fuerte réplica por parte de la secretaria municipal del Area, Marina Borgatello. La funcionaria advirtió que desde junio está en el Concejo un pliego para construir un espacio propio para depositar la basura que produce la ciudad. Y en este nuevo capítulo, el edil de Cambiemos, Carlos Cardozo, remarcó que "el oficialismo tiene mayoría automática en la comisión de Servicios Públicos, que es justamente donde el mensaje quedó sin ser tratado".

Respecto del tratamiento del mensaje que en julio pasado envió el Ejecutivo con el pliego para licitar un nuevo relleno sanitario para Rosario, Cardozo, indicó que "se plantea una situación absurda y contradictoria, puesto que el oficialismo tiene mayoría automática en la comisión de Servicios Públicos, que es justamente donde el mensaje quedó sin ser tratado".

En definitiva, remarcó el edil opositor, "es el propio socialismo en el Concejo Municipal el que no hace avanzar el contrato de la basura, poniendo en clara evidencia la falta de rumbo de la gestión", aseguró.

Las fuertes declaraciones de Cardozo surgen en respuesta a los dichos de secretaria de Ambiente y Espacio Público, Marina Borgatello, quien recientemente acusó a los concejales de la oposición de estar "demorando" el tratamiento de este mensaje sobre la disposición de los residuos en la ciudad de Rosario.

"Si el pedido está desde el mes de julio es porque no hubo voluntad política de los concejales que representan a la gestión de la intendenta Mónica Fein para su aprobación y tratamiento, y ahora, pretender hacer responsable al resto de los ediles; no tiene el más mínimo sentido. Si lo hubieran sacado oportunamente, le hubiésemos dado el tratamiento que corresponde. Sin dudas. Así que no busquen responsables donde no los hay, los únicos responsables son ellos", exclamó el legislador local.

Al mismo tiempo, Cardozo se encargó de aclarar que su bloque "no está de acuerdo con una prórroga que no sea mayor a un año, porque siempre pedimos que se cumpla e implemente la ordenanza de «Basura Cero», que se está incumpliendo".

"Fracaso del sistema"

En este marco de agitados contrapuntos dialécticos, en plena recta final de cara a las elecciones legislativas definitivas del próximo domingo, el edil de Cambiemos resaltó que "Rosario lleva toneladas de basura de más al relleno, porque el municipio no avanza debidamente en el sistema de recolección de residuos, y el fracaso del sistema, que alguna vez fue ejemplo, es absoluta responsabilidad de la intendenta Mónica Fein".

Teniendo en cuenta lo argumentado en este tablero de discusión política, Cardozo enfatizó que su sector "pretende un seguimiento mucho más estricto de una ordenanza que la intendenta Fein incumple, y que permitiría una reducción importante en la cantidad de basura orgánica que Rosario lleva a Ricardone, y significaría además un ahorro para las arcas municipales".

Sin dudas, este intenso contrapunto tendrá nuevos capítulos en las próximas jornadas.