Sigue la incertidumbre con la salida laboral que ofrece el título de la Técnica Naval

Los estudiantes que se gradúan en la Escuela Técnica Naval N° 697 tienen que hacer un curso extra para poder subirse a un barco y trabajar. La irregular situación fue denunciada por estudiantes y docentes en marzo pasado. El Ministerio de Educación de Santa Fe admitió la falencia y se comprometió a solucionarlo para esta altura del año. A la fecha nada pasó.

"Comenzamos una serie de reuniones con la Prefectura para poder homologar los títulos. Prefectura mostró muy buena disposición para que los estudiantes puedan hacer el curso necesario para embarcarse mientras están en 6° año, así egresan con la libreta de embarque. Pero quien debía responder oficialmente, que es el Ministerio de Educación, todavía no lo hizo", relataron docentes de la Naval a La Capital.

Los profesores dicen que "no entienden por qué esta postergación" ya que los acuerdos con Prefectura estaban muy avanzados, "sólo faltaba llevar la documentación escrita y firmar". "No sabemos si se trata de dejadez o si hay algún interés particular que desconocemos, lo cierto es que todo está estancado".

espera que se cumpla la promesa del edificio propio. En marzo pasado, este medio denunció la situación irregular de la Escuela Naval, no sólo en la entrega de títulos que no los habilita para trabajar en un barco sino en las malas condiciones en las que se enseña y aprende, además de que desde 2010 la escuela





En esa oportunidad, el director provincial de Educación Técnica, Pablo Vozza, reconoció que para conseguir la libreta de embarque los alumnos que se gradúan en la Naval tienen que hacer un curso extra. La situación se da desde 2012 cuando la Armada interrumpió esa aprobación.

En esa oportunidad, Vozza había anticipado que para esta altura del año habría una respuesta. Sin embargo, pasó julio y sigue la incertidumbre sobre la real salida laboral que se les promete a los estudiantes. La escuela ofrece el título de técnico electromecánico motorista naval

Hasta 2007 la Naval funcionaba en la zona portuaria, en 27 de Febrero y Circunvalación. Luego la trasladaron hasta un edificio alquilado de Buenos Aires al 2700, esquina Virasoro donde siguen en la actualidad. En 2010, la Provincia anunció la construcción de la escuela propia en un terreno cerca al parque del Mercado, pero no pasó de eso.

También a principio de año, cuando se conoció esta situación, el diputado provincial Carlos del Frade (Frente Social y Popular) presentó un pedido de informe ante la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe para que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, responda sobre la situación de la Escuela Naval. Tampoco, hasta la fecha, obtuvo una respuesta oficial.