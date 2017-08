Se reiteran los ataques a vehículos en la salida de Rosario por autopista a Santa Fe

Varios automovilistas fueron atacados a piedrazos ayer a la tarde en ingreso a Rosario por autopista Rosario-Santa Fe. Mauro fue una de las personas atacadas ayer y hoy brindó su testimonio a La Ocho.

"Ayer, alrededor de las 18, volvía a Rosario por autopista. Era de día y había mucho movimiento en la ruta. Yo venía con mi familia desde Oliveros. Cuando estábamos a la altura de los cámpings de la UTA y de los Empleados Confiteros, recibí un piedrazo que me partió el parabrisas de mi auto en dos. Fue una desgracia con suerte porque la piedra no pasó para adentro del auto".









Mauro recordó que lo primero que pensó fue que se trataba de un intento de robo. Por eso conservó la calma y siguió su viaje hacia el acceso para tomar hacia Circunvalación Sur.

"Cuando pasé por el destacamento policial que está ahí cerca, vi un tumulto de gente y varios autos parados; gente abajo de los vehículos, mirando, agarrándose la cabeza. Unos metros más adelante encontré otro coche detenido. Paré para preguntarle qué había sucedido y el hombre, que también estaba con su familia, me contó que le habían tirado piedrazos en el mismo sector de la autopista", recordó Mauro.

"Con ese muchacho fuimos al destacamento policial para hacer la denuncia. Había tres efectivos de la Policía Vial y éramos seis los que sufrimos los ataques. La gente estaba muy nerviosa y los policías es como que no entendían lo que decíamos. La gente estaba haciendo la denuncia y los policías no podían entender donde había sucedido todo. Cuando vi esa escena, yo volvi´al auto ofuscado y me fui para mi casa porque sabía que los policías no iban a resolver nada", sostuvo Mauro.

El testigo dijo que en el destacamento había además de su propio vehículo, una camioneta, dos autos particulares, un taxi con presentaban roturas en los laterales y parabrisas.