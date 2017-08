Se cumplen cuatro años de la tragedia del International Park

A cuatro años del accidente en el que dos hermanas de 12 y 14 años fallecieron luego de la caída de una de las tazas de la atracción Rueda Panorámica (conocida como la Vuelta al Mundo), en el International Park del parque Independencia, el dolor no cesa y la tremenda herida sigue abierta. Durante esta etapa judicial, todos los implicados fueron sobreseídos, excepto Gregorio Ramírez, quien se desempeñaba en ese momento como director de Inspección municipal, y está acusado del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Ramírez es el único que continúa involucrado en la causa, está próximo a ir a juicio, y todo indica que se desarrollará bajo el viejo sistema judicial, es decir no habrá un juicio oral y público. Por ahora no hay fecha para afrontar esa instancia, y vale aclarar que tiene el derecho de solicitar un juicio oral y público, pero como esa formalidad no ocurrió todavía, lo más probable es que continúe bajo la antigua modalidad.

En febrero del año pasado, la Justicia provincial hizo lugar a la solicitud de suspensión del juicio penal y benefició con tareas comunitarias a Adrián Osella, el responsable de la firma concesionaria del parque de atracciones, quien estaba apuntado como principal responsable de la dolorosa tragedia, se encontraba procesado por doble homicidio culposo y fue favorecido por esa polémica determinación del juez correccional Rodolfo Zvala.

De esa manera, se le permitió desarrollar su sanción a través de una probation, con el cumplimiento de funciones de ayuda social y un resarcimiento económico a la familia de las víctimas. Del mismo modo, quedó extinguida la acción penal contra el empresario, quien sólo cumplió tareas comunitarias para Cáritas.

Vale repasar que también fueron sobreseídos Alejandro Abut (ex coordinador del área técnica de Inspecciones) y la inspectora Norma Rais. Asimismo, también fue revocado el procesamiento del empleado Emiliano Supisiche, quien manejaba la atracción la Vuelta al Mundo, en el instante de las dos muertes.

En la causa también estuvo implicada la ex directora de Concesiones de la Municipalidad, Hilda Gontín, quien también fue rápidamente separada de su cargo, al igual que Ramírez.

Un nuevo mazazo

El terrible episodio sucedió el sábado 10 de agosto de 2013, apenas cuatro días después de la tremenda explosión en el edificio de calle Salta 2141, que provocó 22 muertes y representó la peor tragedia en la historia de la ciudad. Por eso, actuó como un nuevo mazazo social, cuando Rosario todavía no se había repuesto de semejante impacto.

Esa tarde, alrededor de las 16, con un sol espléndido y el parque repleto de niños, un desperfecto en una de las tazas del juego, uno de los clásicos del International Park, provocó una caída fatal desde 20 metros.

En esa acción murieron dos hermanas oriundas de la ciudad de Rafaela: Florencia y Melani Aranda, de 12 y 14 años, respectivamente. Además, una tía de ellas sufrió graves lesiones y estuvo internada un extenso lapso en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca).

Las pericias correspondientes a la etapa investigativa comprobaron falta de mantenimiento en el parque, al que se le decretó la caducidad de la concesión en forma definitiva a fines de 2015.

