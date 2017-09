Rosúa quiere conocer el destino de $300 millones

El concejal Martín Rosúa adelantó que solicitará al gobierno municipal que sus funcionarios vayan al Concejo a explicar y debatir los destinos que le darán a los 300 millones pesos que solicitaron al gobierno provincial en concepto de adelanto de fondos de coparticipación.

"Queremos lograr un consenso con todos los bloques para que esta situación de obtener financiamiento extraordinario para pagar proveedores y deudas sea transparente, y no sea recurrente. Siempre hemos dicho que una administración eficiente y austera es lo que debe identificar o caracterizar a un gobierno municipal. Pero hace tiempo que esta administración no se caracteriza en llevar adelante esa premisa. Firmar un acta acuerdo con la provincia refleja la incapacidad política de acordar en el Concejo con quien no piensa igual. Tenemos que debatir en serio, sin chicanas, una planificación para la ciudad que queremos tener" dijo Rosúa.

En este sentido, pedirá al Ejecutivo municipal que el secretario de Gobierno, Gustavo Leone, y el secretario de Hacienda y Economía, Santiago Asegurado, vayan al Concejo para explicar las razones que motivan tomar esta deuda pública.