Rosario despide al invierno más caluroso en medio siglo

Rosario termina el invierno más cálido o menos frío de las últimas décadas y probablemente de la historia, con una temperatura promedio de 13,1 grados centígrados, que resulta bastante por encima del anterior récord registrado en 2015 (12,8 grados) y muy superior a los anteriores de 2001 (12,6 grados), 1997 (12,3 grados) y 2006 (12,3 grados).

Los meses de junio, julio y agosto registraron temperaturas por encima de lo que se espera para la estación fría en gran parte del país, como demuestra el hecho que Argentina vivió su segundo invierno más suave al menos desde 1961.

Según explicó José Luis Stella, del departamento de Climatología del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la característica principal que provocó tan altas temperaturas en la estación más fría del año fue "un patrón de circulación de bloqueo que básicamente impidió que masas de aire frío se desplacen hacia latitudes más bajas y hagan descender la temperatura, como normalmente ocurre en el invierno".

El hecho de que los inviernos se hayan atemperado desde finales de los años 90 a esta parte no es casual ni una anomalía aislada y se inscribe dentro del proceso global de calentamiento que padece el planeta.

En esta zona del país, ese proceso se expresa a través de veranos más sofocantes, lluvias más intensas y estaciones frías donde las camperas gruesas, las bufandas y los guantes son cada vez más elementos del pasado.

Según detalló Stella, hay que entender que durante el invierno el factor de radiación tiene poca incidencia y es el factor advectivo (vientos, circulación atmosférica) el responsable de las variaciones térmicas. "Un predominio de altas presiones sobre el océano Atlántico en latitudes medias favoreció a que se establezca este patrón de circulación".

Por ese motivo se observó durante casi todo el invierno "una continua advección de aire cálido y relativamente húmedo, con una componente de viento predominante del norte". "En ausencia de irrupciones de aire frío importantes, el promedio de las temperaturas resultó ser muy por encima de lo normalmente esperado", dijo el experto.

La región

Como ocurrió a nivel país, Santa Fe fue una de las provincias que atravesó el segundo invierno más cálido desde al menos 1961, un fenómeno que también se observó en la provincia de Corrientes. En ambos distritos las temperaturas promedio de los tres meses invernales estuvieron entre 2 y 3 grados por encima de lo que se espera para la estación.

"En promedio se estima que la temperatura media provincial estuvo por encima del promedio normal en 2 grados, apenas una décima más baja que el récord del invierno de 2015", subrayó Stella, quien agregó que el ranking provincial de "inviernos menos fríos" es el de 2015 (con una anomalía de +2,1ºC) seguido por el que ya termina (+2,0ºC), 1965 (+1,6ºC), 1997 (+1,6ºC) y 2001 (+1,5ºC).

Otros territorios como la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Jujuy atravesaron el invierno menos frío desde al menos los últimos 60 años.

El especialista del SMN agregó que en este caso (este inusual invierno no frío) el fenómeno de El Niño no tuvo incidencia ya que se encontraba en su fase neutral. "Forzantes de gran escala tuvieron muy poca señal por lo que se estima que forzantes de la escala intraestacional fueron responsables del patrón de circulación observado en nuestra región", concluyó.



Más lluvias en cuatro provincias



En relación a la ocurrencia de lluvias, en cuatro provincias las precipitaciones fueron mayor al promedio histórico: Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa y Chubut recibieron entre un 40 y un 70 por ciento más de lluvias que lo que se esperaba.

Como dato curioso, el día más caluroso del invierno 2017 fue el 17 de junio en Tinogasta (Catamarca) con 40 grados, mientras que la noche más fría fue la del 16 de julio en Bariloche con un registro de -25,4 grados centígrados.