Rescataron un ciervo que apareció en las aguas del río Paraná

Un grupo de trabajadores rescató ayer por la tarde a un ejemplar de ciervo que insólitamente estaba tratando de resistir en las aguas del Paraná, a la altura de bulevar 27 de Febrero.

El hecho ocurrió alrededor de las 14, cuando un grupo de trabajadores portuarios divisó un movimiento extraño a metros de la costa. Al advertir que se trataba de un ejemplar de ciervo, corrieron en su ayuda y lograron acercarlo hasta la costa. Previamente dieron aviso al 911, que a su vez convocó a personal de Control de Fauna, dependiente del Ministerio de la Producción de la provincia.

El guardafauna honorario Marcelo Rodríguez comentó a LaCapital que "se trata de un ejemplar de ciervo axis, un macho adulto". El animal fue trasladado al parque regional de Villa Gobernador Gálvez, donde se lo controlará y se lo "mantendrá en cuarentena".

Al ser consultado sobre cómo podría haber llegado un animal de estas características a la costa rosarina, Rodríguez comentó que "pudo haber estado en cautiverio en la zona de islas y se escapó, o a lo mejor fue corrido por otros animales, se asusto y entró al agua. Y así habría llegado nadando hasta aquí. Pero no es demasiado probable que se haya caído de alguna embarcación".

El guardafauna aclaró que "no se trata de un animal autóctono, sino de uno exótico. Ahora se lo evaluará y posiblemente su destino sea la granja La Esmeralda, en la ciudad de Santa Fe".

Soga

Los operarios portuarios que lo vieron antes de su rescate, atinaron a arrojar una soga al ciervo. Primero observaron un extraño movimiento hasta que advirtieron que se trataba de un animal que peleaba por su vida contra la corriente. Incluso contaron que, en principio, pensaron que se trataba de un carpincho u otra especie similar.

El axis está presente en la provincia de Entre Ríos, que está separada de Rosario por el río Paraná. En ese distrito se habilitó en 2017 la caza de este ciervo axis y del chancho jabalí durante todo el año.

La actividad no es para cualquiera, hay que inscribirse y cumplir ciertos requisitos. "No tiene sentido esa restricción porque no queremos que se reproduzcan", agregaron las autoridades.

Estos animales llegaron con cotos de caza habilitados que después dejaron de existir. Eran emprendimientos económicos que a alguien le dejaron de dar ganancias y por eso abandonaron a los animales que habían traído. A estas especies, Entre Ríos les sentó bastante bien: se volvieron incontrolables y se empezaron a reproducir. Hay otros que sostienen que en realidad, efectivamente llegaron por una iniciativa económica, pero se escaparon.

Belleza

El axis es uno de los ciervos más bellos, moderadamente grande y manchado. Su belleza reside en su piel. Tanto el macho como la hembra tienen una piel marrón rojiza y salpicada con manchas blancas distribuidas a lo largo de los lados. Tienen una raya dorsal negra y un babero blanco en el cuello, el interior de sus patas es blanco así como su estómago y la parte de abajo de la cola. Estos animales viven en manadas, que pueden estar formadas por pocos animales ó superar los 100.

Otro caso, pero en una concesionaria

A mediados de julio pasado, otro ciervo causó sorpresa en la ciudad. El ejemplar apareció en una concesionaria de motos de Avellaneda y Gorriti y fue descubierto por el personal del local. Luego de un amplio operativo, el animal, que estaba muy asustado, pudo ser rescatado por agentes de Fauna, aunque falleció horas después. Los empleados de la concesionaria estimaron que el ciervo pudo haberse caído de algún vehículo en movimiento, ya que ingresó herido al negocio. Ellos mismos llamaron al sistema de emergencias 911 a la espera de personal especializado que pudiera socorrer al animal.