Recibió un botellazo hace seis meses y exige Justicia

Hace seis meses, una joven de 24 años recibió un botellazo en la cabeza desde un edificio cuando estaba en la puerta del bar La Chamuyera, en Corrientes al 1300, en la zona céntrica de la ciudad. Daiana había asistido a escuchar el recital de una amiga, y había salido a fumar. Ahora se encuentra en silla de ruedas, luchando, en plena etapa de recuperación física. Y desde una postura de evolución y de reclamo natural, exigió Justicia a las autoridades.

"Quiero que se haga Justicia, lo más rápido posible", exclamó Daiana, quien confió: "Sé que la Justicia es muy lenta. Pero si yo pude avanzar en estos seis meses tan rápido, ¿por qué nadie pudo encontrar ningún indicio?".

Sobre aquella fatídica noche, Daiana advirtió con señales de aflicción en su voz que "no se tomaron las medidas correspondientes para preservar la prueba más importante que teníamos, que era la botella. Evidentemente, no se actuó debidamente".

A partir de ese momento, el destino fue sumando dificultades en su horizonte, pero Daiana nunca bajó los brazos. "La verdad es que me cambió muchísimo la vida. Perdí muchas cosas que no te devuelve nadie. El año anterior no pude rendir, perdí un viaje que estaba planeando, mi vieja perdió el laburo, mi hermano una beca de estudio y su trabajo en Estados Unidos, y se volvió una amiga de Francia que estaba trabajando allá, por la gravedad con la que empezó todo", recordó con angustia. "Por eso, ojalá que lo que me pasó a mí no quede impune", reclamó con énfasis.