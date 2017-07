Qué le regaló la Municipalidad a Lionel y Antonela para el día de su boda

Una obra realizada íntegramente por un artista local será el regalo que la Municipalidad de Rosario le realizará a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en el día de su boda.

La obra, realizada en madera de algarrobo por el artista Fabián Rucco, "remite a la pareja y a la ciudad natal", adelantó el escultor a La Capital.

Rucco prefirió no ampliar detalles sobre su obra y sólo dejó trascender que se focalizó "en el amor entre ellos y en la ciudad, en el río. Vino la gente de Protocolo, me pidió el trabajo y me dieron total libertad para trabajar. Para esta obra empleé algarrobo, una madera que consigo acá. En Rosario lo que sobra es madera".

"Para mí es un orgullo total que la ciudad tenga en cuenta mi trabajo. Estos son mimos que como escultor me encantan", dijo antes de recordar que está preparándose para participar como único artista seleccionado de Latinoamérica para participar en agosto próximo de la Bienal de Dresden, en Alemania.

"Ojalá (Lionel y Antonela) lo disfruten mucho y que la obra les transmita el amor y el profesionalismo que le puse. Este regalo y el hecho de poder viajar a Alemania son las dos mejiores casos que me pasaron en el año", destacó Rucco.

La trayectoria de Rucco es vastísima. Se recibió de licenciado en Bellas Artes en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y se especializó en esculturas. Realiza exposiciones en forma individual y colectivamente desde hace más de 15 años en museos, centros culturales y galerías de arte.

Rucco, de 43 años, dijo que, como a Messi, "esta ciudad me tira mucho. Nunca me iría de acá. Mirá que tuve posibilidades de instalarme en el exterior, pero no puedo Quizás afuera el arte se pueda valorar más, pero acá me tienen muy en cuenta y hay muchos coleccionistas que poseen obras mías. Por suerte puedo vivir de esto"

El artista recordó que hay una obra suya en la plaza Guernika y que está preparando "una intervención artística consistente en cinco obras en el Parque Independencia realizadas con unos eucaliptus que debieron ser sacados por el municipio por el riesgo de caída".

Posee mas de 30 obras emplazadas en espacios públicos en diferentes ciudades de Alemania, Argentina, Chile, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Japón, Lituania, Perú, Tailandia y Uruguay.