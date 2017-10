Prorrogaron hasta fines de 2020 la concesión del autódromo municipal

Los concejales aprobaron ayer una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2020 para la concesión del Autódromo municipal, que habilita a realizar un máximo de cinco carreras anuales. De esta manera, todas las partes involucradas —autoridades, ediles y vecinos— de algún modo cedieron un poco y se llegó a un consenso que otorga previsibilidad para la organización de las reuniones automovilísticas, tanto de categorías nacionales como zonales. Y a propuestas como las del Cirque du Soleil, que estrenará allí el 14 de febrero próximo el espectáculo "AmaLuna".

Vale recordar que a fines de marzo se había presentado un proyecto en el Concejo que buscaba detener la licitación de las obras de remodelación del autódromo, que alcanzan un monto cercano a los 42 millones pesos. La iniciativa de la edila Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular) puntualizaba que "desde el año 2011 existe un fallo judicial que impide que el Autódromo Ciudad de Rosario funcione por el Acuerdo 105/2011, que dictó la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario".

La decisión judicial ordena la prohibición de la realización de competencias de cualquier naturaleza mientras no se adecue el sistema de insonorización implementado por uno que asegure que las emanaciones sonoras del autódromo no excedan los niveles establecidos.

Tras el fallo, se sancionó otra ordenanza que estableció un máximo de carreras anuales (5 y no más de una por mes) y definió la construcción de un muro sobre la recta principal para mitigar ruidos y proteger la calidad de vida de los vecinos.

El oficialismo propuso en abril que el autódromo funcione como un nuevo circuito recreativo. La idea es que el predio se integre al Bosque de los Constituyentes y se abra al público para correr, patinar y andar en bicicleta.

Finalmente, el acuerdo que avanzó en el Concejo fue otorgarle continuidad hasta fines de 2020 al esquema de carreras que vencía a fin de año. En este caso, una excepción a la regla, los ediles evitaron llegar con el tema hasta el último momento y, a dos meses del vencimiento de los plazos establecidos en la ordenanza 9.487, aprobaron su extensión por tres años más.

La empresa del Estado municipal Autódromo Ciudad de Rosario deberá continuar elevando trimestralmente al Concejo un informe sobre el avance de las obras que fueron exigidas en su momento para mitigar ruidos y otras molestias que plantearon algunos vecinos del barrio lindante.