Profundizan batalla judicial tras la muerte de un ingeniero

En mayo pasado, la viuda del ingeniero agrónomo Cristian Perno inició una demanda penal contra la multinacional para la que trabajaba su marido al entender que la empresa fue negligente al no proporcionar los elementos necesarios para resguardar la salud del hombre, que debía manipular agroquímicos y murió de cáncer de médula a los 37 años. Ahora, sus abogados solicitaron al fiscal a cargo de la investigación que impute a cuatro directivos de esa empresa del delito de "homicidio culposo". Además, remarcaron que si antes de noviembre no hay movimientos en la causa, va a prescribir. Desde Fiscalía sostuvieron que aún están relevando la información incorporada en la causa civil y que hasta no culminar esa labor no se podrán determinar presuntas responsabilidades.

Perno murió en noviembre de 2012 por una falla multiorgánica derivada de una "mielodisplasia severa con mielosis megariocítica y aumento de blastos", un tipo de cáncer que afecta la médula ósea que le había sido diagnosticado dos años antes.

Poco después, su viuda inició una demanda civil que aún se encuentra en trámite en el Juzgado Laboral Nº 7 contra la firma multinacional para la que trabajaba Perno: Agroservicios Pampeanos SA (ASP), dedicada a la comercialización de semillas, fertilizantes y agroquímicos, que pertenece al grupo canadiense Agrium. En Rosario, sus oficinas están en bulevar Argentino 7879, en Fisherton.

Perno era ingeniero agrónomo y había empezado a trabajar para ellos en 2007. De acuerdo con la denuncia penal, a poco de ingresar en la empresa fue trasladado a Estación La California, cerca de la localidad santafesina de Las Rosas. Le dieron el cargo de jefe zonal técnico y una camioneta con la que iba a distintos campos para entregar agroquímicos, como glifosato, que a veces le hacían guardar en su casa; asesoraba a los productores y recorría campos recién fumigados para comprobar los efectos de la aplicación de los productos.

La responsabilidad penal que la familia de Perno considera que tiene la empresa radica en que la empleadora nunca lo proveyó de "ropa de trabajo adecuada y elementos de seguridad para proteger su salud, atento el manejo y contacto directo, durante muchas horas al día, con los productos", dice la presentación penal.

Sobre los gerentes

El martes último, los abogados Aldo Bilbao y Pablo Salvatori, representantes legales de la viuda de Perno, pidieron por escrito al fiscal Walter Jurado, a cargo de la investigación, que imputara por el delito de "homicidio culposo" a cuatro personas que ocupan cargos gerenciales en la firma ASP.

Basados en el artículo 84 del Código Penal, los letrados entendieron que esas personas fueron negligentes e incumplieron con sus deberes al no cuidar la salud de su empleado, incumpliendo la ley de riesgo de Trabajo y protocolos internacionales de la Organización Mundial de la Salud.

Bilbao y Salvatori, que en el mes de julio solicitaron constituirse como querellantes y que aguardan a que se celebre la audiencia para que se concrete ese pedido, apuntaron contra el gerente de Seguridad y Medio Ambiente de la planta La California por no haber aplicado protocolos de seguridad para que Perno manipulara adecuadamente los agroquímicos y evitara intoxicarse con ellos.

También pidieron la imputación de la máxima autoridad dentro de esa misma planta, que era quien tomaba las decisiones en materia de seguridad y protección de sus subalternos, entre ellos Perno.

Señalaron, además, al gerente de Asuntos Legales de la multinacional, un abogado que para los querellantes debía conocer las normativas de seguridad específicas.

Lo mismo pidieron para el presidente de ASP, a quien al ser responsable de la empresa consideraron responsable también de las prácticas que se llevan adelante dentro de ella.

Desde el Ministerio Público de la Acusación sostuvieron que Jurado está analizando toda la documentación del Juzgado Laboral donde se tramitó la causa civil para determinar "si se cumplieron las normas de seguridad y si existe un nexo entre las supuestas violaciones de las normas de seguridad con la causa de fallecimiento". También expresaron que no determinarán si se realizarán imputaciones o no hasta tanto no terminen de relevar todas la documentación.

Además, remarcaron que están analizando todas las hipótesis, incluso una que indica que el cáncer que padecía Perno no fue causado por el contacto directo con los agroquímicos.