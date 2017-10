Presentaron el primer Consorcio Social de Rosario por la inclusión

El gobernador Miguel Lifschitz y la intendenta Mónica Fein, junto referentes de instituciones, empresas y vecinos y vecinas de los barrios Gráfico, Antena y Unidos, formalizaron ayer la conformación del primer consorcio social de la ciudad y la provincia. Se trata de una iniciativa público-privada en el marco del Plan Abre en la que empresas, instituciones y organizaciones articulan con el Estado programas de capacitación, desarrollo e inclusión de los jóvenes buscando ofrecerles herramientas de superación y posibilidades concretas de formación para una salida laboral.

En paralelo, provincia y municipio desarrollan y ejecutan obras de infraestructura y ofrecen acompañamiento social para la igualdad de oportunidades y la mejora de la convivencia.

"Esta es una mañana de lindas palabras, de lindos ejemplos, con muchas emociones" expresó el gobernador en la cancha de Los Tigres del Gráfico, en avenida Berenheim al 9000, una asociación civil que desde hace dos años enseña rugby y hockey solidario a niños, niñas y adolescentes de la zona.

"El Consorcio Social es un espacio donde las instituciones, empresas y vecinos junto al Plan Abre, se involucran para transformar la realidad social. Trabajando en equipo, llevando adelante proyectos y acciones que comparten una visión: enseñar, capacitar y acompañar a los jóvenes a construir sus propios proyectos de vida", agregó.

"Ojalá que hayan muchos Tigres en Rosario, en Santa Fe y en la Argentina porque por allí vamos a encontrar el camino para un país solidario con inclusión social y desarrollo económico", expresó.

La jornada, de la que participaron 500 personas, tuvo su momento clave cuando los representantes de las instituciones y empresas rubricaron el acta del consorcio y tomaron la palabra para expresar este compromiso.

Firmaron el presidente de Los Tigres del Gráfico, Gonzalo Maderna y el secretario, Rómulo Bertoya (uno de los impulsores de la iniciativa), los presidentes de los clubes Jockey Club de Rosario, Charles Roberts; de Los Caranchos, Fernando Riccomi; y de Old Resian, Guillermo Wade.

También el gerente general de Pilay SA, Gonzalo Crespi; Yolanda vecina y madre de los jugadores de Los Tigres; y Tomás, uno de los primeros adolescentes en sumarse al rugby solidario.

Para Fein "estos son ejemplos que nos regala la ciudad de Rosario y nos sumamos desde el Plan Abre a soñar con Los Tigres y con las instituciones que se comprometen".

En la jornada también estuvieron presentes el secretario General del municipio, Pablo Javkin, el ministro de Desarrollo Social, Jorge Alvarez, el secretario de Desarrollo Territorial, Jorge Elder y la subsecretaria provincial de Plan Abre Rosario, Cecilia Mijich.

Ciudadanos involucrados

"En todos estos años tuvimos muchas experiencias de políticas sociales, con mucho esfuerzo y dedicación pero no siempre los resultados han estado a la altura de los esfuerzos y de las expectativas, lo mismo le ha pasado a otros gobiernos, pero el secreto lo están mostrando ustedes con este consorcio social que afirma el trabajo conjunto", sostuvo el gobernador.

"Como Estado debemos poner más recursos y coordinar esfuerzos pero si no hay participación de la sociedad civil, si no hay trabajo mancomunado, si no hay un compromiso de los ciudadanos para tender una mano la que lo necesita no vamos a terminas de resolver el problema", sumó.

Lifschitz contó que el viernes estuvo con el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama y transmitió dos conceptos que valoró de ese encuentro.

"Los políticos debe escuchar más la voz del pueblo, cuanto más escuchen mejor harán las cosas y no tendrán que convencer a nadie. Además la participación ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil son fundamentales para lograr un cambio real, ya sea en el medio ambiente o en la estructura social", citó.