Preocupación del gobierno por congelamiento de fondos nacionales para educación

La ministra de Educación de Santa Fe Claudia Balagué expresó su "preocupación" por "la disminución en algunas partidas" que el gobierno nacional envía a la provincia y advirtió sobre algunos aspectos que han comenzado a trascender del proyecto de presupuesto nacional 2018.

Balagué se refirió al fallo de la Corte Suprema sobre la deuda de coparticipación que "no se está cumpliendo". En ese sentido dijo que "a Santa Fe le deben muchísimo dinero con el que podríamos financiar obras en materia educativa. Hablamos de ese dinero que no llega y de la disminución en algunas partidas como estamos viendo, por ejemplo, en materia de infraestructura escolar".





"De la última reunión del Consejo Federal de Educación se aclaró que el Fonid está garantizado, al menos eso es lo que se ha transmitido verbalmente, y por supuesto, algunos otros fondos que se venían girando a las provincias, particularmente en infraestructura a partir del Inet (Instituto de Formación Técnica) que es muy importante para todas las provincias porque a partir de esos recursos se ha reestructurado la escuela técnica con equipamiento, con infraestructura, con todo lo que necesitábamos para reflotar algo que había caído muy duramente en los años 90", dijo.

Además respecto del Fonid, Balagué explicó que "es exactamente el mismo monto y no tiene un acompañamiento del incremento inflacionario como hubiésemos esperado. Y la verdad, esto es complejo para las provincias porque todos estos déficits luego tienen que ser afrontados por las paritarias . Esto complica, de hecho, la negociación paritaria, y siempre es más lo que sigue poniendo cada uno de los estados provinciales de su propio presupuesto".









La ministra señaló que "hay cierta demora en la construcción de jardines; fueron anunciados tres mil, la provincia hasta ahora ha licitado ocho y de esos sólo hay cuatro que tienen un mínimo avance en el desarrollo edilicio. Ésa es una preocupación muy concreta que tenemos todos los ministros porque, obviamente, tenemos que seguir garantizando no sólo la sala de cuatro sino la universalización de la sala de tres. Esta son algunas situaciones preocupantes con respecto al presupuesto nacional".

Sobre el Operativo Enseñar opinó que el gobierno nacional pone énfasis en la evaluación y luego debería acompañar para corregir los errores.

"Notamos que el gobierno nacional pone mucho ojo en el tema evaluación y es lo que viene haciendo con los diferentes niveles educativos. No consideramos que esto sea malo porque, de hecho, es parte del proceso de aprendizaje y lo hacemos permanentemente en el aula. Pero sí requiere luego un acompañamiento para corregir los lugares que se detectan como deficitarios", indicó a El Litoral.

"La evaluación no tiene sentido si no es constructiva; si después no hay una acción. Y esto también implica presupuesto. Tiene que haber una acción contundente desde lo pedagógico y presupuestario para que esto redunde en una mejora. La evaluación como punitiva la rechazamos totalmente; no tiene sentido para los chicos, para los docentes ni para las instituciones. Siempre tiene que ser un proceso de mejora permanente a partir de la evaluación. Esperemos que esto sea así y avance en este sentido. Si es así, lo vamos a acompañar", cerró.