Por las obras en el microcentro, habrá cortes de calles por 25 días

Apenas dos semanas duró el respiro y el tránsito por Sarmiento volvió a cortarse ayer en el microcentro por la remodelación del casco histórico. Esta vez el cierre de la calle, hasta San Luis, durará "entre 20 y 25 días", dijo la secretaria de Obras Públicas municipal,Susana Nader, un cálculo sujeto a cómo se comporte "el tiempo", es decir, a que las lluvias no jueguen una mala pasada. La decisión de interrumpir nuevamente la circulación vehicular (a excepción de los autos de vecinos o clientes de las cocheras ubicadas sobre esa arteria) se consensuó con la Asociación Empresaria para "invertir" el orden de los trabajos. Así, primero terminarán los de la bocacalle de Rioja y Sarmiento, y luego avanzarán hacia San Luis, con la premisa de llegar al Día de la Madre con todo listo. Los cortes no afectarán el transporte público, sino sólo el particular, y habrá desvíos en las esquinas de Sarmiento y Santa Fe y de Maipú y Rioja.

Para hoy el director de Tránsito, Gustavo Adda, prometió "reforzar" la presencia de inspectores en las esquinas especialmente afectadas, como Sarmiento y San Lorenzo y las de los dos cortes.

Los autos podrán transitar por Sarmiento sólo hasta Santa Fe y luego podrán volver a hacerlo de San Luis hacia el sur. Por Rioja ya no pasan colectivos, así que sólo los vehículos particulares deberán doblar al llegar a Maipú.

Según explicó Nader, desde que comenzaron las obras a lo largo de 400 metros de Sarmiento, el 17 de octubre pasado, "siempre se trabajó igual: primero sobre la cuadra y al final sobre la ochava", pero esta vez se resolvió "invertir" el trabajo a pedido de los propios comerciantes.

La razón, explicó la funcionaria, es que se buscará llegar a la previa del Día de la Madre con la esquina de Sarmiento y Rioja liberada, de modo de evitar "un perjuicio" comercial. El planteo lo formalizó la Asociación Empresaria.

Aun si por una razón climática no se llegara a esas fechas con todo listo, al menos los autos podrían circular por Sarmiento y doblar en Rioja, pero ese, aclaró la secretaria de Obras Públicas, no es el plan: sí lo es terminar en octubre. "Como dijimos siempre", aseguró.

Por eso la estimación es que este nuevo corte en el microcentro podrá durar "entre 20 y 25 días". La intención, afirmó, es "trabajar mañana, tarde y noche", pero el ritmo nocturno dependerá de que los vecinos no presenten quejas, como de hecho otras veces ocurrió.

Los trabajos actuales sobre la ochava de Sarmiento y Rioja, detalló Nader, permitirán "conectar los caños pluviales ya instalados por Sarmiento con la cámara ubicada en el extremo de la cuadra". Luego llegará el turno del piso de adoquines de hormigón intertrabados, como en el resto de la arteria.

Y recién después se avanzará con los últimos cien metros, de Rioja a San Luis, hasta donde llega el tramo de remodelación integral.

Nader aseguró que el plazo de los trabajos está dentro de lo previsto. Y si parece que "se tarda es porque se están haciendo bien las cosas", por ejemplo para garantizar que ninguna lluvia termine llevando agua dentro de un local, sostuvo.

Aparte de las obras que se llevan adelante en el marco del plan oficialmente bautizado como de revitalización del área histórica y que alteran la fisonomía y circulación por Sarmiento y por Rioja, ayer también hubo intensos trabajos sobre la vereda par de Mitre entre Córdoba y Santa Fe.

En ese caso no se trató de tareas a cargo del Estado, sino de la empresa privada Telecom. Las cuadrillas levantaron casi cien metros de la acera y al cierre de esta edición se podía observar que la excavación ya había quedado cerrada, aunque cubierta de tierra y escombros. Ahora faltará volver a colocar las baldosas.

Quejas por el transporte

El dueño de la juguetería Gulliver, Matías Benzi, cuyo local y depósito central se ubican en Sarmiento 881, se mostró comprensivo ante los cortes que supone la obra, pero fue muy crítico hacia la eliminación de los colectivos por Sarmiento y por Rioja. "Ese es el verdadero perjuicio, porque representa el flujo de gente que necesitamos: el que entraba y salía del centro en ómnibus", afirmó.

Tres cortes de la CCC en la periferia

En el marco de la jornada de movilización organizada para hoy por la CGT y a la que adherirán la CTA y diversas organizaciones sociales para rechazar el rumbo económico del gobierno nacional, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) realizará tres cortes de tránsito hoy, entre las 10 y las 12. Uno de los piquetes se armará en Circunvalación y Presidente Perón, el otro en Circunvalación y Ayacucho, y el tercero en Travesía y Juan José Paso.

Los ejes del reclamo pasarán por exigir que aparezca con vida Santiago Maldonado, que el Estado nacional garantice el derecho a trabajar y se otorgue presupuesto a la emergencia social para enfrentar el "ajuste" que sufre el país y el hambre que se "multiplicó en los barrios".