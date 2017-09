Piden una prórroga de tres años para renovar las 500 chapas de taxis que vencen a fin de año

La comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal no arribó en su encuentro de ayer a ninguna conclusión que destrabe la polémica en torno a las 500 licencias de taxis que expiran a fin de año. Mientras que los ediles Martín Rosúa y Alejandro Rosselló habían propuesto una unificación de los tres regimenes de otorgamiento de las chapas ayer el edil justicialista Eduardo Toniolli propuso una prórroga de tres años en la renovación de estos permisos "hasta ver cómo se acomoda el escenario económico y social a nivel macro", destacó el legislador local.

En la habitual reunión de los lunes, la comisión de Servicios Públicos no logró definiciones sobre las condiciones de otorgamiento de las licencias de los coches de alquiler. Toniolli señaló que "persisten posiciones desencontradas sobre el otorgamiento de licencias correspondientes al servicio de taxímetros", al considerar que "el oficialismo no ha cambiado su postura por el momento, respecto del proyecto original y aún no recibimos la información que requerimos al Ejecutivo".

El titular del bloque del Partido Justicialista, recordó que en torno estas 500 licencias que caducan a la brevedad se había propuesto un canon de 130.000 pesos, un auto cero kilómetro y una serie de cuestiones que tienen que ver con lo disciplinario, "configurando un paquete mínimo para poder seguir en la actividad local".

Toniolli recordó que "en lo que tiene que ver con la cuestión económica, este paquete establece la necesidad de unos 400.000 pesos para formar parte del servicio o para seguir dando continuidad a la prestación de la licencia, lo que consideramos eliminatoria para la inmensa mayoría de los prestadores individuales".

El edil justicialista propuso una medida alternativa que "en función del escenario económico y social que estamos viviendo. Una prórroga durante tres años respecto de la actual situación en que está el servicio, hasta ver como se está acomodando el escenario económico y social", subrayó el edil para basar su pedido en antecedentes similares que favorecieron a prestadoras de servicios públicos.

Tarifas diferenciales

A través de una iniciativa de la concejala María Eugenia Schmuck, se le solicitó al Ejecutivo que gestione ante Aguas Santafesinas una tarifa diferencial para los locales gastronómicos que cumplan con la ordenanza conocida como derecho de la "Jarra de Agua", y garantizan el ofrecimiento libre y gratuito de agua de grifo en bares y restaurantes.