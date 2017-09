Piden que la marcha del orgullo gay no se haga el Día de la Virgen

El sábado 7 de octubre coincidirán en la ciudad dos manifestaciones de vertientes disímiles. Por un lado la feligresía católica festejará el Día de la Virgen del Rosario, con la tradicional misa, la procesión y la presencia del arzobispo de Rosario, Eduardo Martín, liderando la habitual práctica religiosa. En tanto, también están anunciados para la misma jornada la marcha y el festival de la diversidad sexual, organizados por la agrupación Orgullo Rosario. Fieles religiosos están impulsando a través de las redes sociales pedidos que se modifique la fecha de la festividad gay para evitar situaciones o cruces incómodos, pero tras la consulta de La Capital responsables de los dos eventos aseguraron que no habrá superposición de horarios y que mantendrán firmes la decisión de la jornada elegida para efectuar estas celebraciones.

Lo concreto es que esos contrapuntos en las redes y en los portales no se tradujo en alguna solicitud formal de algún grupo religioso o desde el Arzobispado de Rosario al Concejo Municipal. Por lo que todo se sigue manejando, hasta ahora, en el terreno de las polémicas.

"Creemos que son dos marchas que se vienen realizando desde hace bastante tiempo y es la primera vez que coinciden. Yo no veo muchos motivos para que se produzcan inconvenientes", señaló Martín Clapié, coordinador del Area de la Diversidad Sexual de Rosario.

De todos modos, el funcionario aclaró que las solicitudes de ambas marchas están dentro del Concejo Municipal, que todavía se tiene que expedir. "Hasta ahora todo pasa por una declaración de voluntades para que coincidan en esa fecha. Queda claro que todavía no hay nada resuelto", advirtió Clapié.

Analizando la posible situación, remarcó que "conociendo las dos marchas, las dos siempre han sido pacíficas. Cada una tiene su historia. Sí puede ser que este año la marcha del orgullo sea un poco más significativa por las circunstancias de violencia que se dieron este año en particular. Pero en la ciudad, siempre esta manifestación fue pacífica y nunca hubo inconvenientes. Además, los grupos que la convocan están tratando de construir espacios de convivencia". Sobre los festejos de la Virgen del Rosario, apuntó que "son históricos y sirven para conmemorar a la patrona de la ciudad. Siempre tiene una gran participación y es muy pacífica, con múltiples generaciones que comparten la actividad".Y subrayó: "Teniendo en cuenta estos participantes, no veo dificultades en la convivencia. No hay antecedentes para pensar en eso. A lo sumo, las complicaciones estarán para diagramar los operativos de seguridad para acompañar estos dos eventos".

Tradición centenaria

Para la feligresía católica, la celebración del Día de la Virgen del Rosario representa un hito para la ciudad. "Para nosotros esto es una tradición centenaria. Esta ciudad no tiene fundador y se levantó alrededor de la capilla de la Virgen del Rosario, por eso es muy caro a los sentimientos de todos los rosarinos", se encargó de destacar Javier Bilbao, vocero oficial del Arzobispado de Rosario.

"Nosotros nos enteramos hace unos días que podían darse estas dos marchas la misma jornada. La verdad es que estamos de acuerdo con todas las expresiones y la ciudad es de todos. No creo que aparezcan inconvenientes, porque la procesión nuestra no es a la misma hora que la marcha de ellos. Entendemos que todo se desarrollará con mucha naturalidad y mucho respeto entre todos", confió Bilbao.

Según lo planeado, la procesión arrancará a las 16.30 desde la Catedral, por calle Córdoba hasta la plaza de la Coronación (Rioja y 1º de Mayo). A las 17 está programada la tradicional misa, y al finalizar se realizará el mismo recorrido hasta la Catedral.

Lucha y visibilidad

Por su parte, ese mismo sábado se desarrollará la séptima marcha y festival de la Diversidad Sexual, organizados por la agrupación Orgullo Rosario. "Será un día de celebración, de lucha y de visibilidad. Queremos ser libres, vivir y mostrarnos sin miedo a los prejuicios y a la violencia", comentó Nati Vila, integrante del grupo coordinador.

"Tenemos entendido que no coinciden los horarios, y la marcha se hará en forma pacífica, por el mismo recorrido de siempre. No veo ningún tipo de dificultad", enfatizó Vila.

De acuerdo a lo programado, este encuentro comenzará a las 15 con una Feria en la Plaza Libertad (Mitre y Pasco). Luego, alrededor de las 18 se realizará la Marcha del Orgullo 2017. Y luego habrá un festival de cierre con "Las Taradas" y otras bandas musicales, en San Martín y el río.