Piden información sobre una adolescente que se fue de su casa el martes a la tarde

Yamila Urrutia tiene 15 años y la última vez que la vieron fue el martes alrededor de las cuatro de la tarde cuando le pidió diez pesos a su abuela y salió con rumbo desconocido. Desde entonces su familia vive momentos de mucha angustia ya que nada se sabe de la adolescente.





La chica vestía una calza marrón, un suéter rojo, zapatillas fucsia y llevaba una mochila negra y una bolsa de consorcio del mismo color.





yamila.jpg Yamila cumplió 15 años hace un mes.



Esther Saboldi, la mamá de Yamila, está desesperada ya que esta tarde se cumplirán 48 horas desde que su hija se marchó sin siquiera decir hacia donde iría o si se encontraría con alguien. La mujer contó que al no tener noticias de su hija radicó una denuncia por averiguación de paradero en la seccional 18ª y en la Fiscalía.





Según contó Esther, Yamilia salió de su casa de Crespo 3080 luego de pedirle diez pesos a su abuela. La vieron salir caminando por Crespo hacia Amenábar, es decir hacia el norte. "Ella estaba siempre en Facebook y con las redes sociales. Tal vez conoció a alguien que le prometió algo, pero no se qué pensar. No sé donde puede estar", sostuvo Esther.

yamila3.jpg



La mamá de Yamila dijo que su hija "no es de andar por la calle. No conoce direcciones, no toma colectivos. No va a bailes. Y con diez pesos se está manejando. Si está con alguien le pido que la deje volver. No queremos denunciar a nadie. Queremos que Yamila vuelva".





La familia de la chica difundió dos números telefónicos, el 4334156 y el 4315369, para quienes puedan aportar alguna información.