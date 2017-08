Peligra la participación de cuatro alumnos y dos docentes en una Olimpíada de física

El director del Departamento de Física del Instituto Politécnico, Juan Farina, denunció que se suspendieron los entrenamientos de estudiantes para las Olimpíadas Iberoamericana de esa ciencia que se realizarán en septiembre en Colombia "porque Nación no envió las partidas o fondos para financiar el viaje".

El docente rosarino sostuvo que "desde el Ministerio de Educación de la Nación no están proveyendo de los fondos a la Universidad de Córdoba para que los alumnos que se preparan para participar de la olimpiada que se realizará a fines de septiembre en Colombia".





"el Programa Nacional de Olimpíadas otorga a diferentes universidades una competencia determinada. En el caso de la Universidad de Córdoba le corresponde la de Física. En el caso de Río IV la de Biología y así. Cada Universidad tiene a su cargo llevar a adelante el programa ".

"Zysman 830". "Se hicieron gestiones desde la Universidad Nacional de Córdoba. La última información que tenemos es que habían llegado las resoluciones para que esto siga adelante, con lo cual la Universidad lo recibió. Rápidamente nos dijeron que lo iban a enviar al "Por lo tanto, el equipo que está trabajando en eso suspendió los entrenamientos con los chicos", expresó Farina al programa. "Se hicieron gestiones desde la Universidad Nacional de Córdoba. La última información que tenemos es que habían llegado las resoluciones para que esto siga adelante, con lo cual la Universidad lo recibió. Rápidamente nos dijeron que lo iban a enviar al Ministerio de Educación , pero esto fue la semana pasada y todavía no hay novedades", expresó Farina.

farina.jpg Farina, en una de las aulas del Politécnico, donde imparte clases. Foto: La Capital / Leonardo Vincenti

El especialista en Física dijo que los fondos que se necesitan para la participación en la olimpíada Iberoamericana "son insignificantes. Se trata del viaje de dos profesores y cuatro alumnos desde Argentina a Colombia. En esos fondos están incluidos los gastos de alojamiento de los chicos en Córdoba para poder trabajar en la preparación. No hay incidencia en el presupuesto grande. Esto es algo que se viene haciendo desde el año 1991".

Farina aclaró que los fondos van a la Universidad de Córdoba porque "el Programa Nacional de Olimpíadas otorga a diferentes universidades una competencia determinada. En el caso de la Universidad de Córdoba le corresponde la de Física. En el caso de Río IV la de Biología y así. Cada Universidad tiene a su cargo llevar a adelante el programa ".









Estos retrasos "generan incertidumbre. Igual, como el equipo está integrado por chicos de diferentes escuelas, en el caso del chico del Politécnico viene al Departamento y se prepara igual por las dudas. Igual está con la incertidumbre de no saber si podrá viajar o no", expresó Farina.





Farina es el docente que hace un año fue elogiado por el presidente Mauricio Macri como un emblema de le que debía promover la educación pública. "No entiendo qué es lo que pasa con respecto a esto. No es sólo con respecto a la olimpiada. También hubo recortes en otras partes de la Universidad. No entiendo como uno habla o defiende la educación pública y que va a poner todas las pilas para que las cosas funcionen y después no envía el dinero".

"Espero que este retraso no sea una cuestión una cuestión ideológica. El aprendizaje no tiene que ver con una cuestión administrativa, sino con un proceso. Y si es un proceso hay que llevarlo adelante", agregó Farina.