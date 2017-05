Paseos a cielo abierto en pie de lucha por los efectos económicos

Entre los comerciantes de los centros a cielo abierto crece un frente interno y un armado común para intentar paliar el agravamiento de los problemas económicos que sufren tras un segundo año consecutivo de caídas de las ventas, además de alquileres y servicios en alza. Al mismo tiempo, lanzaron duras críticas a los dirigentes de las principales entidades empresarias locales del sector. Los que acusan de no representarlos.

Ayer se conocieron nuevas estadísticas del sector que confirman que el consumo durante el primer cuatrimestre del año continuó hacia abajo en comparación con los primeros cuatro meses de 2016, que ya habían sido durísimos para los comerciantes. De hecho, las denuncias por abusos en los alquileres lideraron el ranking de reclamos en la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor.

Hoy habrá una cargada agenda de reuniones que involucra a los comerciantes de la ciudad. En la zona sur, en el bar San Antonio (San Martín 3372), que fue noticia la semana pasada por las dificultades para continuar abierto, se encontrarán al mediodía los referentes de los centros Ayacucho, Arijón, Empalme y Pellegrini, entre otros.

Sergio Nazzi, referente de la Asociación Centro Comercial Ayacucho, señaló que "entre la caída de las ventas, los aumentos de los alquileres fuera de la realidad y los tarifazos en los servicios públicos nos están asfixiando".

"En los barrios cierran cada vez más comercios. Los locales vacíos no se ocupan con nuevos negocios, el que quiere emprender algo no lo hace porque sabe que este año será peor que el anterior. También lo reconocen las entidades que dicen representar a los comerciantes, pero no hacen nada", disparó el dirigente de la zona sur, que desde hace años denuncia la "inacción" de la Asociación Empresaria de Rosario (AER) y de la Federación Gremial.

Nazzi, junto con otro grupo de entidades barriales, apunta a recuperar la chapa de la Federación de Asociaciones de Centros a Cielo Abierto local en manos de la AER, y viene denunciando desde hace años que es utilizada para obturar la discusión formal con el gobierno local.

Desde la Asociación Empresaria y Federación Gremial se defendieron resaltando distintas acciones, como el acuerdo con las tarjetas del Banco Municipal, el paquete de inversiones incluidas en el pedido de endeudamiento municipal y reuniones con funcionarios y directivos por los aumentos de tarifas.

Aun así, representantes de Pichincha, Pellegrini y Puerto Norte tratarán hoy la problemática de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), "que pasó de ser cara a ser carísima", se quejó Reinaldo Bacigalupo, presidente de Mercado Pichincha.

En el caso de este centro comercial, los empresarios del sector gastronómico también estimaron que las ventas retrocedieron en promedio un 5 por ciento, pero lo atribuyen más a la proliferación de nuevas aperturas de bares y restaurantes. Es que los inversores apuntan sus cañones a los nichos económicos con clientes de mayor poder adquisitivo. En este sentido, Bacigalupo enumeró la apertura de no menos de diez locales (Ceviche, Queen"s, Negroni, On Tap, Birra, Gargui's y Tiki Bar, entre otros) en el último tiempo y una cantidad similar lo estaría haciendo en el corto plazo.

Con todo, al Concejo se acercarían hoy también algunos comerciantes de distintos centros comerciales a cielo abierto para defender en la reunión de Labor Parlamentaria el proyecto de inversiones anunciado por el gobierno municipal, en el marco del nuevo pedido de endeudamiento elevado a los ediles semanas atrás.