Padres y madres acampan desde anoche para conseguir lugar para sus hijos en sala de 4

colas2.jpg Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

colas4.jpg Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

colas1.jpg Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Madres y padres acampan desde anoche en las puertas del Hogar Maternal Nº 2, a fin de asegurarse un lugar para sus hijos en la sala de 4.Esta mañana había al menos menos media cuadra de cola de personas con reposeras apostadas en San Juan al 1900."Estoy desde las once de anoche porque no hay lugar en otras escuelas. Ya fui a varias escuelas y en la que me toca en mi radio ya no hay cupo", contó una madres al móvil dede