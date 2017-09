En 1998, un accidente vehicular cambió la vida del periodista Osvaldo Bazán para siempre. Su hermano Carlitos volvía a su pueblo natal por la ruta 34, llamada "la ruta de la muerte", cuando una mujer quiso pasar dos camiones en contramano e impactó contra el vehículo de Carlos Bazán, que murió en el instante por el impacto.

En los últimos días, el periodista y escritor se enteró de una importante noticia: se construirá una autopista en el tramo Rosario-Sunchales. Desde su Facebook, celebró esta medida del gobierno nacional. En un mano a mano con el portal PrimiciasYa!, contó sus sensaciones ante el delicado tema.

¿Qué te genera la construcción de esta autopista?

¿Por qué se demoró tanto esta obra?

¿Cómo te sentís sabiendo que esto remueve cosas de tu pasado?

¿Quien estaba en gestión en su momento y dejó esa ruta 34 de esa manera?

Anoche estaba leyendo tuits y de pronto vi el de las obras en Sunchales y me paralicé. De golpe empecé a llorar y no podía hablar. Fue muy raro porque yo pensaba que era algo que tenía superado pero evidentemente no. Mi hermano fue arrollado en esa ruta mientras hacía un viaje con su auto Fiat Uno como todos los días entre mi pueblo -Salto Grande- y el pueblo vecino -Totoras-. Murió al instante, no tuvo cómo defenderse cuando en contramano otro coche se le vino encima. No había banquinas ni nada. Murió al instante. A los 89 días murió mi padre de tristeza. Mi vieja vivió siempre de ahí en más con esa tristeza. Siempre supe que era una muerte totalmente evitable pero ver que van a hacer ahora una autopista me dejó más claro la inutilidad de la muerte de mi hermano.No sé a qué se debe, sé que la ruta, que es la que une Tartagal en Salta con Rosario en Santa fe está asfaltada desde mediados de los 60, desde la época de Onganía. Desde ese momento hasta hoy sólo se habían hecho arreglos parciales pero la cantidad de autos y camiones se elevó exponencialmente. Hay tener en cuenta que es la ruta que lleva toda la producción cerealera de la provincia y de las provincias del norte al puerto de Rosario. Además, desde que no hay trenes todo se complicó dramáticamente. Hay filas de 10, 12 camiones todo el tiempo, entonces los autos, apurados, intentan pasar y se pasan al carril contrario, así se produce la mayor parte de accidentes. Cuando vas por la ruta hay un montón de estrellas amarillas, cada una de una muerte.Fue muy fuerte, más aún porque mi vieja murió hace menos de un año sin saber que esta obra se iba a hacer. La ruta, de una mano de ida y una de vuelta, totalmente obsoleta, es temida por todos, porque en cada pueblo hay familias destrozadas por los accidentes.Hace mucho que hay grupos de usuarios que piden autovía para la 34, ahora comenzaron a hacer la autopista y la verdad es totalmente necesaria por el uso intensivo que se le va, cada vez que entro en la ruta recuerdo a mi hermano que para trabajar hacía 11 kilómetros de un pueblo a otro en su autito. Sería terrible desilusión si las obras no se concluyeran, porque antes no hubo ni promesas de hacer algo, ya estábamos resignados a que nunca se iba a hacer. Es de las zonas más ricas del país y no hay gas natural, por ejemplo.