"Nos urge identificar al autor del asesinato del taxista y después las causas"

El jefe de la Policía de Investigaciones (PDI), Daniel Corbellini, se refirió a los avances en la investigación para determinar quién es el responsable de la muerte de Fernando Eduardo Groia, asesinado de un balazo el domingo a las 19 en Amenábar al 2600.

"Las hipótesis se van a acumulando, pero primero vamos por el autor, hay testimonios que van orientando y dando indicios", señaló en declaraciones al programa "El primero de la mañana" de La Ocho.

Si bien no dio precisiones, el comisario dejó entrever que hay avances aunque no quiso revelar las posibles líneas de investigación. "En un principio se llega al lugar ante el alerta pensando que era robo seguido de muerte, se van presentando otras situaciones que no se descartan. Todas se investigan, estamos trabajando sobre la persona que sería la autora del hecho", señaló.

Mientras los peritos siguen trabajando constantemente con el fiscal Luis Schiappa Pietra, se continúan sumando testimonios y aportes con llamadas que también llegan al 911.

"Se trabaja con las cámaras, con colegas, con testimonios de otros taxistas, por estas horas se puede avanzar en el autor, se trabaja en quien es el que da la muerte y después en el porque", agregó.

En tanto Corbellini señaló que aún no se sabe si se llevó el dinero. "En principio creemos que no se lo llevó, son circunstancias que llaman la atención, tampoco es tanto dinero, por ahí tenía que pagar algo", agregó para expresar que "hay que ver si una persona después de efectuar un disparo se queda a revisar si hay dinero, si sabía o no sabía que había efectivo".