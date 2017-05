No sancionarán a la fiscal que conducía su auto alcoholizada

Al final, la fiscal rosarina que dio positivo en un test de alcoholemia en Funes no será sancionada por el Ministerio Público de la Acusación. Así lo confirmó ayer el jefe de los fiscales de Santa Fe, Jorge Baclini, quien precisó que a la fiscal Valeria Haurigot se le impuso "una recomendación para que en el futuro se atenga a cumplir una conducta pública adecuada al cargo de un funcionario".

Haurigot tenía 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre en el examen que le hicieron el primer fin de semana de abril, cuando fue detectada en Funes. El máximo permitido es de 0,50.

En declaraciones a La Ocho, Baclini aclaró que adoptó esta resolución ya que "la ley orgánica del Ministerio Público de la Acusación no tipifica este tipo de faltas leves y dejó en manos de una posterior reglamentación los detalles para poder sancionar estas cuestiones".

Por esa razón, el jefe de los fiscales le impuso a Haurigot "una recomendación para que en el futuro se atenga a cumplir una conducta pública adecuada al cargo de un funcionario".

Baclini recordó que Haurigot ya tuvo "una sanción administrativa, una multa" por la contravención cometida. "Lo que no puedo hacer es faltar a la ley, debo respetar la legalidad. Yo ahora estoy reglamentando la norma para en el futuro aplicar sanciones para faltas leves, pero no puedo aplicar una sanción no contemplada en la norma ante una conducta no tipificada", destacó.

Aclaró que la funcionaria judicial "no intervendrá en casos de accidentes viales con homicidios culposos" que podría involucrar a personas que hayan tomado alcohol. Era una de los reclamos de ONG que trabajan en seguridad vial.

El vehículo que conducía la fiscal fue detenido el primer fin de semana de abril en un operativo en Funes. Fue en Mitre y Tomás de la Torre, donde se le realizó el test de alcoholemia que determinó que la funcionaria tenía 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre.

El auto que conducía Haurigot fue secuestrado y enviado al corralón, donde luego fue retirado por la funcionaria, que pagó las correspondientes multas administrativas.

Críticas

Conocida la ausencia de sanción para la fiscal, la titular de la ONG Compromiso Vial, Mónica Gangemi, se mostró disconforme y criticó que Baclini hablara de ausencia legal para sancionar a Haurigot.

En tal sentido, recordó la nota que le habían enviado a Baclini en la que ponían de relieve los términos de la ley 13.013, que en su artículo 48 reza que son deberes del fiscal "observar una conducta pública y privada que no afecte la confianza en la función que cumple el Ministerio Público de la Acusación".

Además, remarcó que la conducta de la fiscal fue violatoria de la ley 10.703 y de la ley nacional de tránsito.