No hubo acuerdo en el Concejo por la renovación de las chapas de taxis

Otro de los ejes del debate eran las multas, que recaen sobre los titulares de taxis y no sobre los peones de los coches.

"Lo importante era lo de las multas, porque estamos dejando afuera a gente que no ha cometido multa, que pagó la multa, indemnizó al chofer y sin embargo puede quedar afuera injustamente. Y con respecto a los autos, si se aceptan hasta el año 2012 que se empiecen a cambiar a partir de ahí. pero no hay mucho para discutir, se está bastante cerca y no entiendo por qué ahora no llegamos a un consenso", señaló José Iantosca, de la Cámara de Titulares de Taxis de Rosario (Catiltar), a Procopio 830 de La Ocho.