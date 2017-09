"No hay que magnificar las amenazas de bomba"

Ante la proliferación de falsas amenazas de bomba en escuelas de Rosario, que en lo que va del año superaron los 300 casos, distintos sectores promovieron sanciones administrativas y legales contra los padres de los alumnos infractores. Al respecto, Miguel Lifschitz planteó su rechazo e instó a no "magnificar el problema" generado.

"No creo que haya que magnificar el problema. Fue un episodio muy puntual. Espero que no se repita, estas cosas a través de las redes sociales toman una escala no habitual", sostuvo el gobernador.

Para el jefe de la Casa Gris, "la reacción de la Justicia y del sistema educativo y de los padres que tomaron conciencia de la gravedad de estos episodios (logró) que estos hechos se hayan reducido al mínimo".

Fue allí que el mandatario marcó su posición política sobre el tema de fondo: "Son cuestiones que se resuelven más con sentido común que otra cosa", indicó.

Entre las propuestas presentadas para sancionar a los padres hay una en el Concejo Municipal de Rosario. El edil Jorge Boasso presentó una iniciativa para modificar el Código de Faltas a los efectos de que los "padres o tutores, se hagan responsables cuando los menores produzcan desordenes y agresiones físicas en la vía pública, realicen actos de vandalismo sobre la propiedad privada o generen intimidación, tumultos o desórdenes a partir de señales, voces de alarma o amenazas sobre los establecimientos educativos e instituciones públicas".

De acuerdo al texto, el juez de Faltas podrá penalizar a los reincidentes con multas que van de 2.500 a 7.000 pesos. Lo recaudado se destinará a instituciones que traten la problemática de jóvenes y adolescentes.