"Naturalizar" problemáticas

Tanto la psicóloga Cecilia Pedro como el decano de Humanidades, José Goity,comparan las falsas amenazas de bomba protagonizadas por adolescentes con otros hechos de carácter festivo. Las "previas", el "último primer día", el "último día" o el "día de la chupina", por poner sólo unos ejemplos de conductas grupales adolescentes en relación a la escuela."Hace unos años siempre me llamaban los medios para consultarme sobre esos temas, hoy no me llaman más por lo que se naturalizaron... si hasta los propios padres compran las bebidas", grafica la psicoanalista.

La pregunta que surge es qué están diciendo esas cosas. "El adolescente tiene la difícil tarea de desasirse de los lazos parentales y necesita oponerse, tener algo contra qué rebelarse, pero si no aparecen límites, si nada se le opone, va por más", razona.

Y allí surge el problema de la falta de límites ("no en el sentido autoritario", aclara Pedro); un síntoma, incluso, de falta de reglas y de referencias a las que ajustarse. Que el chico expresa, pero que afecta a la familia y en general a la sociedad. "Basta ver que si al adolescente le ponen una mala nota, es cada vez más común que los padres vayan a pegarle al docente".