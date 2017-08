Narcolemia: desde el municipio afirman que casi el 45 por ciento de los casos dio positivo

Gustavo Zignago, secretario de Control y Convivencia del municipio, señaló hoy que en lo que va del año dieron positivo de narcolemia unos 100 casos en el semestre, mientras que bajaron los casos positivos de alcoholemia al 6 por ciento de los controles realizados.

En lo que tiene que ver con narcolemia, el funcionario municipal detalló que los casos positivos son más altos que en el caso de alcoholemia, porque los controles se hacen cuando el profesional que acompaña los controles detecta algún comportamiento extraño o algo en el cuerpo de la persona que indique que esté bajo los efectos de alguna droga.

Este testa se hace luego de hacerle el control de alcoholemia.

De acuerdo a los datos suministrados, Zignago adelantó que de unos 231 controles que se hicieron hasta el momento en lo que va del año, 107 dieron positivos y en el 90 por ciento de los casos es por marihuana o cocaína.

"No nos interesa el control positivo, nos interesa sacar de la vía pública un vehículo que está al mando de una persona que no está en condiciones de manejar y que no solo pone en riesgo su vida sino también la de los demás", sentenció Zignago.

El Secretario de Control y Convivencia también recalcó que es "una nueva herramienta para profundizar los controles", al tiempo que explicó que "el estudio viene de la mano por decisión médica, puesto que hay un profesional médico que encabeza los operativos y que decide a quién se les hace y a quién no".

En este marco, Zignago también se refirió a los controles de alcoholemia, que según su criterio "siguen en baja" y como ejemplo expuso que en el primer semestre de este año hicieron "unos 20 mil controles y hay menos de un 6 por ciento que dio positivo".

"Nosotros entendemos que los controles son muy importantes, pero que la verdadera herramienta es la concientización", deslizó el Secretario, quien comentó que "la tendencia sigue siendo a la baja, y que tiene correlato a la accidentología".

Sobre el particular, el funcionario recalcó que por primera vez en cinco años se perforó el techo de los accidentes en Rosario y que fue el menor de los últimos años. Así por ejemplo, comentó que en 2016 hubo 29.100 accidentes y que en lo que de este año el número sigue esa misma tendencia a la baja.

Mientras que entre 2012 y 2015 los accidentes por año fueron superiores a los 30 mil y en algunos momentos llegaron a los 32 mil casos.

En ese marco, resaltó que desde el 2014 hasta la fecha hubo unos 3500 controles anuales, el 14 por ciento de los daba positivo, mientras que el año pasado (2016) 27 mil controles y la taza de positivo dio un 7 por ciento.