Municipio y provincia transforman nueve avenidas clave de Rosario

La remodelación de nueve avenidas estratégicas de la ciudad avanza sin pausa. Dentro de las 150 obras que están en marcha, se encuentran arterias fundamentales para la conexión de Rosario.

"Estamos llevando adelante una inversión inédita en los barrios. Y la ampliación y mejora de las avenidas más importantes de la ciudad es algo histórico, que muchas veces no se dimensiona porque no todos circulan por estas avenidas o la gente no se moviliza de un barrio a otro, pero se trata de intervenciones que transformarán definitivamente a la ciudad", destacó el gobernador Miguel Lifschitz.

En su totalidad, se están ejecutando más de 14 mil metros lineales de pavimento definitivo, con dobles calzadas y perfil de avenida. Los trabajos incluyen además la ejecución de obras hidráulicas, canteros centrales, cliclovías, rampas, iluminación LED y semaforización.

"La remodelación de las avenidas ayuda a mejorar en muchos aspectos importantes la circulación, la conectividad, la integración de barrios, el desarrollo de actividades productivas y mejora los entornos" dijo la intendenta Mónica Fein, y aseguró: "Remodelando las avenidas potenciamos grandes áreas urbanas y toda la ciudad".

Los vecinos valoran el avance de la renovación integral de las nueve arterias estratégicas: Rivarola, Junín, Francia, 27 de Febrero, Maipú, San Martín en sus dos tramos, venida de la Costa, Wilde y Carrasco.

"Es mucho más que hacer pavimento y obras de infraestructura, Estamos haciendo espacios más atractivos para el comercio y entornos más seguros", dijo Fein.