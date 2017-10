Minuto a minuto del cara a cara entre los postulantes a concejal de Rosario

19:53: La intendenta Mónica Fein llega a los estudios y dice que "Rosario está siempre dando el ejemplo, el debate es muy bueno para la democracia y para la ciudad. Cuando se debate la ciudadanía puede tener más elementos para decidir".

20.03: "Rosario ya decidió un cambio, que no tiene que ser para peor", se presenta Sukerman en la primera intervención de la noche. "Hoy la opción es los porteños o nosotros". Javkin sostiene que llega a hablar "de lo que hicimos y haremos". "No hacemos las obras en Rosario con empresas de parientes o amigos ni revoleando bolsos". Roy López Molina se presenta detallando su currículum y afirmando que "la manera de cambiar lo que no nos gusta es participando". "La manera de marcar la diferencia es poner como prioridad a la gente", afirma. "La ciudad está mal, vos lo sabés mejor que todos los que estamos acá", arranca Daniela León. "Encabezo una lista de concejales que trabaja para solucionar las desigualdades de la ciudad", dice. Trasante dice que "en los debates sentí que no hablaron de los temas de mi barrio. Estoy acá para que nadie sufra todo lo que yo sufrí". Afirma que no va "a prometerle a nadie nada que no se pueda cumplir".

20.08: el primer eje del debate es Transporte y Movilidad. Javkin sentencia que "en enero Rosario va a tener un sistema de transporte novedoso para que viajes mejor" y señaló la necesidad de implementar un tren de cercanías. Roy López Molina: "En Rosario a veces nos quedamos a medias por falta de gestión", dice, y llama a implementar "un transporte que genere confianza". Daniela León sostiene que "hoy tenemos un transporte desigual, que lo padecen principalmente los vecinos que viven en los barrios", a lo que "se suma la mala frecuencia". "Hay jóvenes que dejan de trabajar y de estudiar porque no pueden pagar el transporte", asevera. Trasante indica que "la desigualdad y la violencia son los problemas principales de la ciudad, y el transporte no es ajeno a ello. Los que vivimos en los barrios sabemos lo que es esperar media hora un colectivo a la noche", y afirma que "en algunas ciudades del mundo el sistema de transporte público funciona y la gente deja su auto". Sukerman asegura que "el socialismo no ha podido resolver en más de veinte años de gestión es la movilidad, el transporte público", y señala que "la provincia también se tiene que involucrar en los trenes de cercanía".