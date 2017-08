Mercantiles exigen que la Corte "se expida sobre la constitucionalidad" del descanso dominical

Silvana Crocci, prosecretaria general de la asociación de Empleados de Comercios de Rosario. reclamó a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe "que se expidan sobre la inconstitucionalidad de la ley 13.441 de descanso dominical". Además, afirmó que "la mayoría de los empleados de las cadenas que abren los domingos no va a trabajar".





En declaraciones al programa "Zysman 830", la dirigente sindical se refirió al fallo judicial que ayer habilitó a la cadena de supermercados La Gallega a abrir sus puertas los domingos durante tres meses. De esa forma, La Gallega se suma a Jumbo, La Reina y Dar, comercios que fueron autorizados para abrir los domingos mediante medidas cautelares.





"Más allá de lo que dicen las empresas de si venden menos o más, la realidad económica general es complicada. No va a cambiar por abrir un domingo más o un domingo menos. Ahora, la Justicia los está avalando, pero nosotros hacemos hincapié en la cuestión de fondo. Queremos que se expidan los jueces de la Corte sobre el problema de fondo, que es la constitucionalidad de la ley".





La representante de los mercantiles remarcó que "no hay inestabilidad jurídica por la ley de descanso dominical. La máxima autoridad judicial de la provincia es la Corte suprema y debe manifestarse. El planteo que hacen las empresas es la desigualdad entre iguales. Por eso, depende de cuál es el juez que recepciona este pedido la mirada que se le da a la ley. La estabilidad la deben garantizar los poderes del estado y en este caso lo debe hacer la Corte Suprema. Esta no es una ley impuesta por el Sindicato de Comercio. Es una ley que fue promulgada por la provincia y por cada municipio. Está vigente. Los que tienen que dar la discusión de fondo y avanzar son los jueces de la Corte".









"Nos pasó con todas las cadenas que venían abriendo. Lo hicieron las internacionales en su momento y ahora las locales, la mayoría de los trabajadores no va a trabajar porque han recuperado un derecho. La realidad es que los trabajadores no van a trabajar porque esta es una ley que está vigente. Las empresas no pueden presionar para que los trabajadores vayan a trabajar", agregó Crocci.