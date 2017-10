Más taxis admitirán el pago con tarjeta de débito

Desde el año próximo, más taxis ofrecerán la posibilidad de abonar el viaje con tarjeta de débito o crédito. A medida que los titulares de las 500 licencias entregadas hace diez años renueven sus permisos, deberán implementar el pago electrónico del servicio, como alternativa al efectivo. Actualmente, un porcentaje menor de los coches de alquiler cuenta con esta opción de pago.

La adopción de un sistema que permita saldar los viajes con tarjeta de crédito, débito o la que se utiliza en los colectivos urbanos (Movi) fue uno de los requisitos incluidos para la renovación de las 500 licencias que empezarán a vencer a partir del mes próximo.

Así lo estipula la ordenanza aprobada el jueves pasado en el Concejo Municipal, la misma que fija otras condiciones como el pago de un canon en 48 cuotas o la renovación de los coches por unidades que no superen los 5 años.

Además, la iniciativa establece que los coches deberán contar con un sistema de localización satelital, vía GPS y un canal de comunicación con el usuario a través de la aplicación Movi Taxi que, entre otras cosas, permite pedir unidades y visualizar el recorrido del coche en un mapa, en tiempo real.

"A medida que se vayan renovando estas licencias se incorporarán mejoras al servicio", apuntó la concejal socialista Verónica Irizar, integrante de la comisión de Servicios Públicos. Y estimó que una de los más novedosas para el usuario será la posibilidad de abonar los viajes sin necesidad de contar con dinero en efectivo.

Más unidades

La necesidad de incorporar medios electrónicos de pago en las unidades del servicio de taxis siempre aparece relacionada con la oportunidad de prevenir asaltos. Sin embargo, suele encontrar resistencia entre los dueños de los coches.

En el último año y medio, el municipio lanzó dos pruebas piloto para sumar otras alternativas para el pago del servicio.

En marzo del año pasado, se hizo una experiencia en 50 vehículos a los que se dotó de un posnet para que los viajes puedan abonarse con la tarjeta Movi. Los coches estaban identificados mediante una oblea y el pasajero debía avisar al chofer la forma de pago antes de iniciar el trayecto. Así, el conductor podía verificar previamente si el pasajero cuenta con saldo en la tarjeta para pagar el viaje.

En febrero pasado, se sumó también la posibilidad de pagar con tarjeta de débito en otras 50 unidades, por medio de un dispositivo portátil conectado al celular del chofer. Entonces, desde la Secretaría de Transporte se indicó que diariamente se realizaban unas trece transacciones diarias mediante la tarjeta Movi.

Ahora, serán unas 500 unidades las que ofrecerán la posibilidad de pago electrónico. Y la modalidad podría luego extenderse a los 3.600 taxis registrados en la ciudad.

Progresiva

La norma que fija los requisitos que deberán cumplirse para renovar las 500 licencias de taxis se aprobó la semana pasada, después de varios meses de debate. Ahora, la Intendencia deberá reglamentarla y establecer los plazos y mecanismos para refrendar los permisos.

Según explicó Irizar, el vecimiento de las chapas es progresivo. Un grupo caduca este año, pero también hay otras que expiran durante el 2018 y el 2019. Para la renovación de las licencias, sus titulares deberán demostrar que no acumularon más de 15 multas por infracciones graves y después tendrán un plazo de 180 días para adecuarse a los nuevos requisitos del servicio.

Una alternativa más para ofrecer a los pasajeros

"Con el tiempo todos los taxis van a tener que admitir el pago con tarjetas", consideró el referente de la Asociación de Titulares de Taxis Independiente (Atti), Mario Cesca, aunque advirtió que "esta opción no puede reemplazar al afectivo".El titular de Atti señaló que no son muchas las unidades que actualmente admiten el pago electrónico de los viajes. "Se hicieron algunas pruebas con grupos reducidos de vehículos, pero les faltó promoción", explicó.Es más, aventuró que pocos pasajeros estaban al tanto de la modalidad. "Esta tan instalado el pago con efectivo, que los pasajeros ni preguntan por otra alternativa", sostuvo. Así, la modalidad quedó prácticamente reducida a los usuarios frecuentes de algunos radiotaxis."Para nosotros era una buena opción", explicó ya que accedían al posnet a través del Banco Municipal y la entidad también bonificaba los costos de mantenimiento de las cuentas donde se depositaba el dinero."Mientras no origine costos adicionales al servicio, es una alternativa más para el pasajero. Además nos aliviaría el tema del cambio, pero no puede reemplazar al efectivo", sostuvo y apuntó que tampoco puede considerarse como una medida de seguridad "ya que el posnet y el celular pueden resultar más atractivos para los ladrones que la recaudación", indicó.