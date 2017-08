Malestar en la defensa de la víctima fatal

"No estamos de acuerdo con la cuestión legal que se planteo hoy", dijo la abogada Malena Copello, que hace semanas busca convertirse en querellante en representación de Cristina, la viuda de Andrés Muñoz, y sus hijos. "El conductor del Laguna (Ariel L.) está bien calificado, pero el del Vectra (Lisandro A.) participó de la picada y por eso tiene responsabilidad en el siniestro, no queremos que se lo deslinde", dijo la letrada, crítica con la imputación que planteó la Fiscalía.

Además, Copello cuestionó que se fijó audiencia para la constitución de querellante recién para el 21 de septiembre. "Estamos haciendo de todo para que la adelanten porque, si no, no nos dejan llevar nuestro perito de parte a la pericia, que es un acto irreproducible", remarcó. La pericia a la que refiere es la accidentológica, que realizará un ingeniero mecánico el jueves próximo y busca reconstruir cómo se produjo el siniestro.

Cristina, la viuda de Muñoz, estuvo en la puerta de Tribunales reclamando Justicia mientras se realizaba la audiencia. "A Andrés lo asesinaron dos locos a los que no les importó nada. Queremos que estén sin licencia, que estén presos, que sea una condena efectiva para los dos", dijo.

Junto a ella estuvo Rosana, la esposa de Elías, quien acompañaba a Muñoz en el Duna. "Elías sigue en estado de shock. Está con psicólogos porque no recuerda nada de lo que pasó. Dice que ese día pasó Andrés a buscarlo, que iban hablando de cosas de la vida y cuando llegaron a Necochea y 27 no se acuerda de nada más. Ni de cómo salió del auto, ni de cómo llegó al cordón de la vereda. Nada de nada se acuerda", contó la mujer, quien dijo que por ese motivo aún no pudo declarar ante los fiscales.