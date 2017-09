Madre e hija viven hace varios meses en una carpa frente a la Terminal

Desde hace unos meses, madre e hija viven en una carpa precaria que está ubicada en la esquina de Córdoba y Constitución, frente a la Terminal de Ómnibus "Mariano Moreno". No importa si el día es lindo o si llueve, si hace frío o calor. Ellas resisten y rechazaron todo tipo de ayuda, tanto la que le ofrecieron los vecinos como las autoridades locales y hasta las organizaciones civiles.

Según los vecinos, las mujeres hace dos meses que están viviendo en ese lugar, pero de acuerdo a lo informado por la madre "hace cuatro" que están en el país, luego de volver de Bolivia.

"Hace dos meses que están en la plaza, son una chica joven y una mujer, y no importa si hay tormenta o si hay sol, ellas viven en la plaza. Vino la Guardia Urbana Municipal (GUM), que les ofreció llevarlas a un refugio, y los vecinos quisieron ayudarlas, pero ellas no se quieren ir", contó una de las vecinas que tiene un comercio en las cercanías.

"Viven ahí, por ahí se mudan a otro lugar de la plaza, pero después vuelven. No se quieren ir de ahí", contó otra vecina.

Las mujeres, según indicó la madre desde el interior de la carpa y sin que se le vea la cara, son oriundas de la provincia de Buenos Aires, se fueron a vivir hace cuatro años a Bolivia, pero tuvieron que volver al país por advertencia de Migraciones.

"Hace cuatro meses que estamos acá. No quiero estar en el país. Yo vendí mis cosas y me fui del país hace dos años. Pero de Migraciones me obligaron a volver. Violaron mi derecho a la libertad", se quejó la mujer desde el interior de la carpa en diálogo con Canal 5.

Momentos después llegó la hija de la mujer, quien descargó toda su bronca cuando le preguntaron por la situación que estaban viviendo en Rosario. "Qué les va a dar lástima, los vecinos son cómplices de lo que vienen acá, a robar, a romper, que no vengan a mentir. Les gusta hostigar, les gusta mentir, les gusta perseguir, vamos a ver si les gusta comerse una demanda en la Justicia. Váyanse a mentir y a joder a otra parte, no nos jodan más ni a mi mamá ni a mí", cerró al hija enfurecida con todos.