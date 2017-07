Macabro hallazgo en España al 1800

Un macabro hallazgo se produjo anoche en España 1815 Planta Alta, casi esquina Cochabamba, donde la policía descubrió un esqueleto humano, que podría tener unos 15 años y que fue hallado tapado y sobre una cama. En el domicilio vive una mujer, de unos 65 años que se dedica al cirujeo y que anoche no pudo ser localizada. El hecho sucedió cuando tras ser alertados por los vecinos que viven en la misma propiedad y que hace varios días que no veían a la moradora llamaron a la policía, que al llegar al lugar, además de encontrar la puerta abierta, hallaron un esqueleto humano, que podría ser de algunos de los familiares de la mujer que vive en el lugar y que se dedica, según los vecinos, al cirujeo. "La vi hace una semana", contó una vecina sobre la mujer que es propietaria del lugar, pero que vive en condiciones inhumanas según detallan, puesto que no tiene ningún servicio, porque se los fueron cortando todos, y se dedica a recolectar en las calles. El esqueleto fue trasladado al Instituto Médico Legal para tratar de determinar a quién pertenecería el cuerpo.