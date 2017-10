Los vecinos de Laprida 972 se encaminan a la exención del pago de impuestos y servicios

A un año y ocho meses del tremendo incendio que provocó dos víctimas fatales en el céntrico edificio de Laprida 972, y dejó severamente dañadas sus instalaciones, la Cámara de Diputados de la provincia aprobó un proyecto de ley que promueve la exención de impuestos a las víctimas de aquel siniestro, del que nunca se encontró al responsable, y hasta que se determine la habitabilidad del inmueble.

La iniciativa apunta a desobligar del pago de impuestos provinciales como el inmobiliario, contribuciones y los sellados, y también incluye gestionar ante las empresas de servicios para que suspendan los cobros y condonen las deudas existentes de estas personas que están atravesando un auténtico tormento.

Este proyecto fue promovido por los diputados Sergio Más Varela (Cambiemos), y Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger (bloque Igualdad y Participación), y tiene como antecedente el decreto 45.150, de 2016, aprobado por el Concejo Municipal, que eximió del pago de la tasa general de inmuebles a los afectados por este incendio fatal.

"Después de varios meses, se aprobó un proyecto de ley que solicita la exención del pago de impuestos, tasas retributivas de servicios, sellados y contribuciones provinciales a las víctimas del incendio", le contó a La Capital Más Varela. "A eso se le agregó que se van a suspender las acciones y la emisión de facturas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Aguas Provinciales, y se le solicitará lo mismo a Litoral Gas, que es una empresa privada, concesionaria, y por eso no se puede accionar más directamente. Esto implica suspensión de cobro y condonación de deudas", precisó el legislador.

El diputado provincial confió que "este proyecto estaba presentado desde el año pasado, y se unió con iniciativas similares de Giustiniani y Augsburger".

En relación a los antecedentes inmediatos, el representante de Cambiemos recordó que en "la ciudad de Rosario se aprobó algo similar al nivel de tasas locales, otorgando beneficios tarifarios parecidos".

Un acto de justicia

"Creemos que es un acto de justicia para estos vecinos, porque es gente que no sólo ha sufrido un siniestro, sino que además, por negligencia delictiva y criminal por parte de los administradores del edificio, que no tenía cobertura de seguro, perdieron todo", remarcó Más Varela.

Y agregó: "El edificio está inhabitable desde febrero del año pasado, con la estructura bastante comprometida, y además la mayoría es gente grande que no tiene la posibilidad de tener otra propiedad, y se encuentra con que hoy ese departamento no vale nada. Realmente es durísimo lo que están pasando".

Y se encargó de repetir: "Sin dudas, en la Cámara de Diputados se hizo justicia, y creo que va a pasar lo mismo en la Cámara de Senadores, y se va a implementar rápidamente, porque acá no hay cuestiones políticas ni partidarias de por medio. Nada tendría que dilatar la puesta en práctica de la ley".

Asimismo, Más Varela comentó que le comunicaron la noticia a los vecinos del edificio. "Se pusieron muy contentos por este avance. Es una pequeña ayuda con todo lo que están pasando", resaltó el legislador santafesino.