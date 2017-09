Los secundarios debatirán con Educación cómo se enseña educación sexual en las escuelas

Los estudiantes secundarios debatirán cómo se enseña educación sexual integral (ESI) en las escuelas. La reunión la acordaron tras la marcha que el lunes pasado convocó a unos 700 alumnos y alumnas en la Plaza San Martín. También llevaron el reclamo por el boleto educativo gratuito, por los comedores escolares y que bajen los costos de las fotocopiadoras.

Más de la mitad de los estudiantes que se movilizaron hasta plaza San Martín el lunes pasado, llegó hasta las puertas de la Delegación Regional VI del Ministerio de Educación provincial. La movilización estuvo integrada principalmente por secundarios del Normal 1, de la 432 Bernardino Rivadavia, del Normal 3 y de la Gurruchaga.

estudiantes2.jpg

Fueron recibidos por siete funcionarios de Educación, encabezados por la delegada de la Regional VI, Daiana Gallo Ambrosis. "Debatimos por más de una hora y media todos los temas, al final nos dieron la razón por la falta de aplicación de la ESI en las escuelas y logramos una reunión sobre este tema", contó a La Capital, el presidente del centro de estudiantes del Normal 1 Mateo Requena.

El presidente del centro del Normal 1, junto al del centro de la Rivadavia, Nahum All y dos integrantes más de los centros del Normal 3 y de la Gurruchaga fueron quienes representaron los planteos generales de los estudiantes. En ese encuentro, lograron una reunión con referentes oficiales de la ESI en Santa Fe, para debatir las estrategias que se están aplicando, que al decir de los secundarios, "no son estrategias efectivas" porque esta enseñanza no se implementa. La reunión se concretará el lunes 25 de septiembre, a las 18, en la sede de Zona de Aprendizaje, en Laprida al 1000.

Respecto del pedido del boleto educativo gratuito, también se acordó en avanzar en una reunión comisión de transporte de diputados, donde duermen tres proyectos de ley sobre el tema.

También los estudiantes lograron que las autoridades del ministerio se comprometan a controlar la actividad privada dentro de las escuelas públicas. En este caso sobre las fotocopiadoras y comedores cedidos a terceros. "Nos dijeron que hay un decreto que regula esta actividad y se comprometieron a ejercer un control. Entendemos que así bajarían los costos", manifestaron los estudiantes.