Los puntos destacados de la entrevista a Rafael Bielsa, que presenta su nuevo libro

El político y escritor rosarino Rafael Bielsa pasó por el Facebook Live de La Capital en la antesala de la presentación de su nuevo libro "Rojo Sangre". El hermano mayor de los hermanos Bielsa contó detalles de su nueva novela, de su relación con Newell's, con la política y la posibilidad de la vuelta de Marcelo a la Lepra, entre otros temas.

Drogas, cumbia y marginalidad se fusionan en el libro, que será presentado este jueves a las 19 en el Auditorio "Roberto Shcoler" de la librería Homo Sapiens, en Sarmiento 829. Contará con la participación de Marcelo Scalona y Sebastián Riestra.

El recuerdo de Rosario

"Se perdió el ferrocarril, el trabajo, el barrio, hoy la gente es valorada socialmente por otros atributos. Es mucho más lo que tiene que lo que es", resalta el excanciller argentino, quien comparó la creación de su nueva novela con dos bandas que se enfrentan y niveles de violencia que se incrementan.

La derrota en la política

"Yo no dejé la política, ella me dejó a mí", expresó sobre su relación con el ambiente político. "Le dejo a mis hijos un país peor que el que me dejaron mis viejos a mí", lamentó el rosarino, quien reconoció: "Me equivoqué, la trayectoria política no me permitió hacer más cosas, pero me hago cargo de todo, estoy en deuda con la educación pública". Además, destacó "cuánto más lindo" es presentar un libro que pedir un voto.

La etapa de canciller

"Fui seis veces a China y no conozco la Gran Muralla China, nunca tuve tiempo entre misiones comerciales. Estoy conforme con esa gestión. Era una cosa más heroica, como siempre son los comienzos", indicó sobre esa era en la que estuvo en el gobierno de Néstor Kirchner. "Creo en la alternancia, en las políticas permanentes", agregó.

Respecto a la consulta sobre Cristina Fernández de Kirchner, señaló: "No sabés qué hacer con los expresidentes. Felipe González decía que 'los expresidentes somos como los jarrones chinos, a todo el mundo le gustan pero nadie sabe dónde ponerlos'".

"Perdimos, hay que saber perder. Hicimos mucho para perder, hay que discutir qué hicimos mal y qué podemos hacer mejor", afirmó el rosarino, que ratificó su respeto a Cristina ante un país "complicado" como Argentina.

El caso Santiago Maldonado

"Ni la desaparición forzada de este chico hace del gobierno de Macri una dictadura ni el hecho de que el gobierno de Macri sea democrático hace que la desaparición de Santiago sea forzada", manifestó. "A partir de entender eso, todos se quieren apropiar de la aparición con vida del chico, y lo único que hemos hecho fue faltarle el respeto a una persona que no sabemos si está con vida", agregó.

"La conozco hace 40 años a Patricia Bullrich, la quiero como a mi hermana. Dicho esto, ¿para qué introducir en la escena la inocencia o culpabilidad de Gendarmería?", cuestionó Rafael Bielsa. "Debe haber un bloqueo completo de la información y que aparezcan los culpables", indicó.

Newell's

"Nunca voy a ser presidente de Newell's", expresó el excanciller, quien cuestionó al actual mandatario leproso Eduardo Bermúdez. Ante la consulta de cuándo regresará su hermano Marcelo al club de sus amores, respondió: "Con este presidente no vendría, seguro que no. Se tienen que dar algunas condiciones que tienen más que ver con sus sentimientos que con las cuestiones objetivas".

"Yo creo que va a venir en algún momento. Una vez me dijo una cosa muy inteligente: 'si agarro Newell's y me va mal y se va a la B y se queda sin el ídolo', no es un mal razonamiento", expresó ante la posibilidad de la vuelta.