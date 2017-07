Los Messi, felices con la gente y con nuevo tatuaje en sus manos

El día después de su esperada boda, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo retomaron el contacto con el masivo público que los sigue a través de las redes sociales. El novio eligió Facebook para expresar su agradecimiento por el acompañamiento y las muestras de afecto de la gente. La novia utilizó Instagram para subir una foto mostrando un nuevo tatuaje ya como pareja casada. Ambas publicaciones tuvieron, como era de esperar, notable repercusión.

La pareja que contrajo matrimonio el viernes a la noche en el sur de Rosario bajo la atenta mirada de millones de espectadores se había desconectado de las redes sociales en la previa a la boda.

Ayer, ya con la fiesta concluida, el astro del Barcelona y de la selección nacional, agradeció las muestras de afecto y acompañamiento de sus fans en un día "tan especial" como lo fue el de su casamiento con Antonela.

"Muchas gracias a todos por acompañarnos ayer en un día tan especial", escribió Messi en su cuenta de la red social Facebook, acompañando una foto en la que se lo ve instantes después de haber dado el sí, sonriente junto a su flamante esposa y su hijo mayor Thiago.

Luego, Antonela contó a sus miles de seguidores en Instagram y Twitter que se había tatuado con Lionel la fecha de casamiento en el dedo anular de su mano izquierda.

La novedad fue revelada por la novia mediante una foto de sus manos entrelazadas que publicó en ambas redes sociales con la leyenda "para siempre" y un enorme corazón.

El tatuaje fue grabado en números romanos en los mismos dedos que portan sus respectivas alianzas. Hasta ayer a la tarde había cosechado 336 mil me gusta en Instagram y más de 50 mil apoyos en Twitter.

Shakira, blanco de críticas

Shakira fue una de las figuras internacionales más importantes en la boda de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. La colombiana asistió al casamiento junto a su pareja, Gerard Piqué, amigo del futbolista rosarino. Sin embargo, su vestido fue el blanco de las críticas en las redes sociales. La cantante no posó para los medios, pero sí se tomó fotos con invitados dentro del complejo City Center, donde se realizó la fiesta. Y fue noticia por su look. No sólo por lo bien que lucía, sino porque usó el mismo vestido que en la producción para la revista Vanity Fair de Italia. La colombiana vistió una pieza osada de autor con corte a la cintura. En tonos negros con transparencias en escote y falda que dejaban entrever su figura.