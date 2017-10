Los dueños de taxis dicen que necesitan subir la tarifa, pero que lo pedirán en marzo

El referente de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario, José Iantosca, remarcó que ese sector tampoco pedirá aumento de tarifas en lo que queda de 2017 tal como lo adelantó el municipio en el tema de los colectivos. Los dueños de taxis prefieren esperar "hasta marzo de 2018" para solicitar a las autoridades una actualización de la tarifa.









Iantosca reconoció que si se llegara a producir un aumento en el metro cúbico de GNC como se supone que ocurrirá después de las próximas elecciones, la situación de los taxista "se va a complicar. Este año el GNC ya tuvo un aumento importante que impactó en nuestros costos. Si se vuelve a incrementar el metro cúbico se nos va a complicar".





Embed #Zysman830 | Anuncian que no pedirán aumento de tarifa de taxis en lo que resta del año, salvo que el GNC u otra variable se dispare https://t.co/X2cOIxFYqo pic.twitter.com/iQpOpQ1i65 — La Ocho am830 (@laochoam830) 5 de octubre de 2017







taxis2.jpg Los dueños de taxis dicen que en marzo pedirán un ajuste de tarifa. Foto: La Capital/Archivo.



"En la Argentina aumentan todos los servicios, lo que no aumentan son los salarios de los trabajadores y así se hace difícil aumentar la tarifa de taxis", agregó.









En declaraciones al programa "Zysman 830", Iantosca aclaró cuál es la posición del sector frente al probable aumento del GNC y la actualización del boleto que anunció el municipio para 2018. "Cuando el Concejo empiece a sesionar, en marzo , sin dudas vamos a pedir un aumento porque venimos muy atrasados".

"Lo que no queremos es pedir aumentos antes de fin de año. No lo haremos en octubre o noviembre. Ojalá que no aumente el GNC y podamos seguir sosteniendo el servicio como estamos, haciéndonos cargo de todos los aumentos. Pero se nos hace difícil. Si aumenta el gas será complicado llegar a marzo que viene", agregó.