Los docentes de la UTN no tomarán exámenes ni comenzarán el segundo semestre

Los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) no tomaron exámenes en el día de la fecha y amenazan con no hacerlo durante el mes de julio ni comenzarán el segundo semestre en reclamo de una recomposición salarial del sector, en caso de no tener una propuesta superadora en la reunión que habrá mañana, a las 17, en Buenos Aires.

"Hace desde febrero que venimos negociando con el gobierno y no ha habido un avance significativo en la negociación en los cuatro meses y las seis reuniones que mantuvimos", afirmó Horacio Valentini, de la UTN, quien aclaró que mañana será la séptima reunión. "Venimos tratando de negociar y hasta ahora lo máximo que nos ofrecieron fue un 20 por ciento en cuatro cuotas, de la cual la última cuota sería en enero de 2018", agregó.

Y enseguida profundizó en el motivo de la medida de fuerza. "Por eso hemos iniciado un plan de lucha muy fuerte, con el cual empezamos hoy con la no toma de exámenes en todo el mes de julio y con el no inicio del cuatrimestre en agosto si es que no hay ninguna propuesta satisfactoria en la reunión de mañana", argumentó.

De la propuesta que haya mañana en Buenos Aires, dependerá la continuidad o no de las medidas de fuerzas que están llevando adelante y que, según Valentini, están "siendo apoyadas por los estudiantes en las distintas universidades de la Conadú histórica".