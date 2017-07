Los detalles de la heroica reacción del estudiante que salvó la vida de un colectivero

Nicolás Lucero habla y su tono de voz transmite emoción. Cuenta con detalles cómo intervino ante una situación límite y logró salvar una vida. La del colectivero de la línea 122 que sufrió un infarto y se desvaneció tras discutir con un pasajero.

"Tenía el teléfono que explotó", contó el estudiante de quinto año de medicina que está realizando una pasantía en el Sies el día después de haberle salvado la vida al chofer de 53 años tras realizarle maniobras RCP en Córdoba entre Vera Mújica y Francia.

Sobre cómo fue la situación que le tocó vivir, Nicolás le contó a La Capital que "estaba en la puerta de mi casa esperando a un amigo para cenar. Eran un poco más de las 21.15 cuando veo que un colectivo de la línea 122 para a mitad de cuadra. Después el chofer se levantó y se fue contra una persona que estaba eufórica y generaba disturbios arriba del transporte y lo bajó".

Hasta ahí la escena parecía solo un incidente entre un chofer y un pasajero conflictivo. Pero el desenlace rozó la tragedia. Según relató Lucero, "el colectivo hizo unos metros, se subió sobre la vereda, se llevó por delante el cartel de la parada y quedó detenido".

Antes esta escena, Nicolás se acercó al colectivo y advirtió la situación. "Desde atrás logre ver al chofer tendido. Llame a la ambulancia inmediatamente, y como advertí que el señor no tenía signos vitales ni respiraba comencé a hacer RCP hasta que llegó la ambulancia y el paciente reaccionó tras ser desfibrilado".

"Lo desfibrilaron y volvió a respirar. En un momento me puse muy mal porque pensé que no salía. Y cuando se recuperó se me llenaron los ojos de lágrimas y después no me pude contener. Fue un momento terriblemente feliz", contó.

En ese sentido, Nicolás destacó la "gran respuesta del servicio de emergencia. Llegaron al lugar en menos de cinco minutos. Si no hubieran actuado tan rápido creo que el paciente no hubiera reaccionado. Fue un gran trabajos de todas las áreas del Sies".

Por último, contó que durante el día de hoy estuvo al tanto de la evolución del chofer. Según reveló, "el paciente está en terapia intensiva. Está en estado crítico y reservado. Me voy a llegar hasta donde está internada para ver cómo anda todo".