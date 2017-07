Los datos lacerantes del área metropolitana

En noviembre del año pasado, LaCapital publicó un relevamiento de Techo donde ya se advertía que el área metropolitana de Rosario era la tercera del país con mayor cantidad de habitantes poblando asentamientos precarios.

La mayor cantidad de gente viviendo en estas condiciones se registró en la provincia de Buenos Aires, donde se contabilizaron 397.705 familias. Le siguen Capital Federal, con 82.585 y Misiones, con 21.700.

Tras un relevamiento realizado en 2.432 villas de once territorios donde residen unas 650.685 familias, se detectó que el 73 por ciento de ellas no tiene acceso a la luz, el 98 por ciento no tiene cloacas y el 95 por ciento no tiene agua corriente.

El informe comprende la georreferenciación y caracterización de las villas y asentamientos relevadas en la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta, Tucumán, Corrientes, Chaco, Neuquén, Río Negro y Misiones.

Según el informe, que toma la media nacional de 4,6 miembros por cada familia, se estima que al menos 2.993.151 personas viven en asentamientos informales, en el territorio donde habita el 67 por ciento de la población del país.

Según Techo se entiende por asentamiento informal "un conjunto mínimo de ocho familias en donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad, ni acceso regular por los menos a dos servicios básicos".