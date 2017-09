Los controles viales ahora podrán detectar conductores inhabilitados

La Policía de Seguridad Vial podrá controlar en las rutas y caminos provinciales que los conductores que circulan no estén inhabilitados por la Justicia. Antes de fin de año, contará con la tecnología para acceder al Registro de Conductores Inhabilitados de Santa Fe y evaluar que sobre los conductores no pese ninguna restricción para circular. La implementación de este sistema, que funcionará bajo la órbita de la Agencia de Seguridad Vial provincial, se desprende de un reclamo de organizaciones que trabajan en la prevención de siniestros. Sin embargo, no contará con los datos de otras provincias.

En Santa Fe el Registro de Conductores Inhabilitados ya existe. Se trata de un sistema en el que figuran todas aquellas personas que, por resolución judicial o por vía administrativa, no se encuentran habilitadas para conducir. Según explicó a LaCapital el director de Comunicación y Capacitación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Sebastián Kelman, esos datos se comparten con la Agencia de Seguridad Vial de la Nación para que formen parte también del Registro Nacional de Inhabilitados.

No figurar en ese registro nacional es indispensable para obtener la Licencia Unica de Conducir que unifica los carnés de conductor de todas las provincias y que en Santa Fe se entregan desde mediados de 2015. Para tramitarla, es necesario presentar un Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito y, de figurar en el registro de infractores, no se puede acceder a él ni, por consiguiente, a la licencia.

Sin embargo, las personas que están a cargo de los controles camineros en las rutas de la provincia no cuentan con esos datos a la mano para constatar en qué situación se encuentran los conductores que controlan. Es decir: no hay manera de constatar si el carné que presenta el conductor es apócrifo o si es original pero fue inhabilitado después de su emisión.

"Más allá de la falta gravísima que es conducir cuando no se está habilitado, significa un peligro muy grande para terceros porque, en muchos casos, se los inhabilitó por tener responsabilidad en un siniestro de tránsito o por conducir alcoholizado", dijo Kelman.

Este fue uno de los puntos que se abordaron el viernes 1º de septiembre en una reunión en la que participaron Kelman, miembros de la Asociación Civil Compromiso Vial; el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro; y el director de Sistemas Técnicos y Administrativos, Ariel Minuet.

El reclamo que surge de la ONG es que, para un control efectivo de las inhabilitaciones que recaen sobre los conductores, es necesario que los agentes a cargo de los controles puedan acceder al Registro in situ. "

Existe la necesidad de que las autoridades que hacen controles viales tengan a mano la nómina de los conductores inhabilitados por la Justicia o por vía administrativa para asegurarse de que esas personas no conduzcan", sostuvo Mónica Gangemi, presidenta de Compromiso Vial. "Lo que pedimos es que el Registro se ponga en funcionamiento en nuestra provincia para que se puedan controlar las inhabilitaciones al momento de realizar los controles", remarcó.

Según Kelman, ese sistema está siendo desarrollado por el área de Tecnología para la Gestión de la provincia y comenzará a funcionar antes de fin de año. El objetivo es que la Policía Vial pueda consultar el Registro a través de un celular con 3G desde el lugar donde se realicen los controles. En principio se implementará en los 23 puestos fijos de control que la Policía Vial tiene en distintos puntos de la provincia.

De acuerdo con el funcionario, lo que exige la ley nacional, a partir de la implementación de la Licencia Unica de Conducir, es que el Registro exista, pero no que esté a disposición de los agentes a cargo de los controles. Sin embargo, para Kelman la implementación de esta modalidad de control es una consecuencia lógica de la normativa. "Así como en los controles se verifica, por ejemplo, que un conductor profesional cuente con ese tipo de licencia y no con una que sólo lo habilite para conducir un auto particular o una moto; o que un conductor no maneje alcoholizado a través de un control de alcoholemia, la única forma en que podemos constatar que una persona que está inhabilitada no conduzca es que la Policía Vial tenga acceso a este Registro en los controles".