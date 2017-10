López Molina dijo que el Frente busca "confundir asistencialismo con presencia del Estado"

Roy López Molina, candidato a concejal por Cambiemos, respondió hoy a las acusaciones de "clientelismo político" realizadas desde el seno del Frente Progresista respecto a la entrega de colchones y chapas en la zona sur a cambio de apoyo en las urnas, al señalar que se busca "confundir asistencialismo con presencia del Estado".

En declaraciones al programa Procopio 830, López Molina fue consultado sobre las acusaciones de "clientelismo político" realizadas por la intendenta Mónica Fein y la candidata a concejal del Frente, Verónica Irizar, y al respecto indicó que "ni siquiera diría que hay que buscar una respuesta, sí una causa de esta denuncia que se hace pocos días antes de las elecciones. Creo que se intenta con esta denuncia cargada de mucha violencia y agresión, incluso de parte de la intendenta, de llevarnos a discutir en un barro que nos desvía de lo importante".

"Lo que se busca con estas acusaciones infundadas y poco serias es que no hablemos de los temas que de verdad preocupan a los rosarinos y cómo podemos encarar las soluciones", amplió.

"El desafío es encontrar soluciones, todo lo otro es bomba de estruendo, es fuego artificial producto de una elección y todo estamos acostumbrados", continuó López Molina.

Cuando se le preguntó si no consideraba que era asistencialismo entregar colchones y chapas en los barrios, López Molina explicó que "este es un programa que tiene el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Es un programa para que aquellos vecinos que necesiten algún tipo de ayuda del Estado, inicien un trámite ante las oficinas del ministerio que incluye la visita de un asistente social y cuando se evalúa la entidad de ese reclamo después se decide si se le da o no esa ayuda. Entonces confundir asistencialismo con la presencia de un Estado que da respuesta a vecinos me parece que incluso tiene un rasgo estigmatizante muy fuerte. Se estigmatiza a las familias que reciben esa ayuda subiendo fotos a las redes. Pero son todas ayudas y programas que existen desde hace mucho tiempo".

Acerca del tema del aumento del boleto anunciado ayer, aunque sin fecha, el candidato a ocupar una banca en el Concejo por Cambiemos dijo que "estamos acostumbrados que en Rosario se ponga parches y no soluciones de fondo que dejen tranquilos a los vecinos. Y en ese permanente patear para adelante se prestan mal los servicios.